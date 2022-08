4 WWE Superstars जिनके पास Clash at the Castle में इतिहास रचने का मौका होगा 

Clash at the Castle: WWE का अगला इवेंट क्लैश एट द कैसल (Clash at the Castle) धीरे-धीरे काफी नजदीक आता जा रहा है। बता दें, Clash at the Castle इवेंट का आयोजन 3 सिंतबर को होने जा रहा है और इस इवेंट के आयोजन में दो हफ्ते से भी कम समय रह गया है। यूके में होने जा रहे इस प्रीमियम लाइव इवेंट के लिए अभी तक कुल 5 मैचों का ऐलान किया जा चुका है।

ऐसा लग रहा है कि इस इवेंट में आने वाले समय में और भी मैच शामिल किये जा सकते हैं। बता दें, कई ऐसे सुपरस्टार्स हैं जो अगर इस इवेंट में चैंपियन बनने में कामयाब रहते हैं तो वो इतिहास रच देंगे। इस आर्टिकल में हम ऐसे ही 4 बड़े WWE सुपरस्टार्स का जिक्र करने वाले हैं जिनके पास Clash at the Castle में इतिहास रचने का मौका होगा।

4- WWE सुपरस्टार शायना बैजलर के पास Clash at the Castle में इतिहास रचने का मौका होगा

शायना बैजलर Clash at the Castle में लिव मॉर्गन के खिलाफ SmackDown विमेंस चैंपियनशिप मैच का हिस्सा हैं। इस मैच के बिल्ड-अप के दौरान शायना बैजलर ने लिव मॉर्गन पर दबदबा बना रखा है और यही वजह है कि वो इस इवेंट में होने जा रहे SmackDown विमेंस चैंपियनशिप मैच में जीत की बड़ी दावेदार बन चुकी हैं।

बता दें, शायना बैजलर अपने मेन रोस्टर करियर के दौरान अभी तक एक बार भी विमेंस चैंपियन नहीं बन पाई हैं। यही कारण है कि अगर शायना बैजलर Clash at the Castle में लिव मॉर्गन को हराकर नई SmackDown विमेंस चैंपियन बनती हैं तो वो इतिहास रच देंगी। बता दें, शायना बैजलर का NXT करियर काफी शानदार रहा था और इस ब्रांड में वो दो बार की विमेंस चैंपियन रह चुकी हैं।

3- WWE सुपरस्टार शेमस

शेमस इस हफ्ते SmackDown में हुए फैटल 5 वे मैच को जीतकर Clash at the Castle में गुंथर के खिलाफ आईसी चैंपियनशिप मैच में जगह बना चुके हैं। अगर शेमस इस इवेंट में गुंथर को हराकर नए आईसी चैंपियन बनते हैं तो वो इतिहास रच देंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि शेमस आईसी चैंपियनशिप जीतते ही ग्रैंडस्लैम चैंपियन बन जाएंगे।

हालांकि, Clash at the Castle में शेमस के लिए गुंथर को हराना काफी मुश्किल होगा। बता दें, अभी तक मेन रोस्टर में कोई भी सुपरस्टार गुंथर को हरा नहीं पाया है। यही कारण है कि यह देखना रोचक होगा कि शेमस Clash at the Castle में गुंथर को हराकर अपने करियर में पहली बार आईसी चैंपियन बनते हैं या फिर गुंथर यह मैच जीतकर अपनी अनडिफिटेड स्ट्रीक बरकरार रखेंगे।

2- WWE सुपरस्टार ड्रू मैकइंटायर

WWE सुपरस्टार ड्रू मैकइंटायर Clash at the Castle में रोमन रेंस के खिलाफ अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप मैच का हिस्सा हैं। ड्रू मैकइंटायर उन कुछ चुनिंदा सुपरस्टार्स में शामिल हैं जो रोमन रेंस को हराने की क्षमता रखते हैं। अगर ड्रू मैकइंटायर इस इवेंट में रोमन रेंस को हराने में कामयाब रहते हैं तो इस जीत के साथ ही वो इतिहास रच देंगे।

ऐसा इसलिए है क्योंकि ड्रू मैकइंटायर मैच जीतकर ना केवल रोमन रेंस की अनडिफिटेड स्ट्रीक समाप्त कर देंगे बल्कि वो अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियन के रूप में ट्राइबल चीफ की बादशाहत भी समाप्त कर देंगे। हालांकि, इस मैच में कैरियन क्रॉस और द उसोज के दखल की संभावना लग रही है इसलिए मैकइंटायर के लिए यह मैच जीतना आसान नहीं होगा।

1- WWE Money in the Bank विनर थ्योरी

WWE सुपरस्टार थ्योरी ने SummerSlam 2022 में हुए लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच के दौरान अपना MITB कॉन्ट्रैक्ट कैश इन करने की कोशिश की थी लेकिन ब्रॉक लैसनर ने उन्हें कैश इन करने से रोक दिया था। चूंकि, रोमन रेंस Clash at the Castle में अपना अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल टाइटल डिफेंड करने जा रहे हैं, संभव है कि थ्योरी एक बार फिर अपना कॉन्ट्रैक्ट कैश इन करने की कोशिश कर सकते हैं।

अगर थ्योरी इस मैच के दौरान अपना MITB कॉन्ट्रैक्ट कैश इन करके अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियन बनने में कामयाब रहते हैं तो इस जीत के साथ ही वो इतिहास रच देंगे। देखा जाए तो थ्योरी का अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियन बनना बहुत बड़ा ट्विस्ट होगा और यह देखना रोचक होगा कि थ्योरी के चैंपियन बनने की स्थिति में फैंस क्या प्रतिक्रिया देते हैं।

Edited by Subham Pal