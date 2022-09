4 बड़े WWE Superstars जिनके Clash at the Castle के बाद चैंपियनशिप फिउड की शुरूआत हो सकती है 

WWE सुपरस्टार्स रोंडा राउजी, बॉबी लैश्ले और सैथ रॉलिंस

WWE: WWE का अगला प्रीमियम लाइव इवेंट क्लैश एट द कैसल (Clash at the Castle) काफी नजदीक आ चुका है। बता दें, यूके में होने जा रहे इस इवेंट के शुरू होने में कुछ ही घंटे रह गए हैं। WWE ने Clash at the Castle के लिए कुल 6 मैचों का ऐलान किया है और ऐसा लग रहा है कि इस इवेंट के जरिए कुछ फिउड्स समाप्त हो सकते हैं।

वहीं, Clash at the Castle के बाद WWE अपने शोज को नए सिरे से बिल्ड करेगी और इस वजह से कई सुपरस्टार्स को लंबे समय बाद चैंपियनशिप पिक्चर में भी आने का मौका मिल सकता है। इस आर्टिकल में हम ऐसे ही 4 बड़े WWE सुपरस्टार्स का जिक्र करनेे वाले हैं जिनके Clash at the Castle के बाद चैंपियनशिप फिउड की शुरूआत हो सकती है।

4- WWE Clash at the Castle के बाद बेली को Raw विमेंस चैंपियनशिप पिक्चर में शामिल किया जा सकता है

Raw विमेंस चैंपियन बियांका ब्लेयर इस साल Clash at the Castle में सिक्स-विमेन टैग टीम मैच का हिस्सा हैं। शायद यही कारण है कि इस मैच के बिल्ड-अप के दौरान Raw विमेंस चैंपियनशिप स्टोरीलाइन को रोक दिया गया था। हालांकि, ऐसा लग रहा है कि इस इवेंट के बाद रेड ब्रांड में एक बार फिर Raw विमेंस चैंपियनशिप स्टोरीलाइन की शुरूआत हो सकती है।

चूंकि, बेली इस वक्त WWE में बियांका ब्लेयर की सबसे बड़ी दुश्मन हैं इसलिए उन्हें ही बियांका के खिलाफ Raw विमेंस चैंपियनशिप स्टोरीलाइन में जगह दी जा सकती है। हालांकि, यह देखना रोचक होगा कि बेली को बिना किसी मेहनत के Raw विमेंस चैंपियनशिप मैच में शामिल किया जाएगा या फिर उन्हें इस मैच में शामिल होने के लिए नंबर वन कंटेंडर मैच में कम्पीट करना होगा।

3- WWE सुपरस्टार बुच

WWE सुपरस्टार बुच को SmackDown में धीरे-धीरे उनके NXT कैरेक्टर में ढाला जा रहा है और ऐसा लग रहा है कि कंपनी के पास बुच के लिए बड़े प्लान मौजूद हैं। बता दें, बुच इस वक्त शेमस के फैक्शन का हिस्सा हैं और शेमस को Clash at the Castle में गुंथर के खिलाफ आईसी चैंपियनशिप मैच में कम्पीट करना है। फिलहाल यह कहना मुश्किल है कि इस मैच का विजेता कौन होने वाला है।

अगर गुंथर Clash at the Castle में शेमस को हराकर अपना टाइटल रिटेन करते हैं तो संभव है कि इस इवेंट के बाद बुच को शेमस की जगह आईसी चैंपियनशिप पिक्चर में शामिल किया जा सकता है। बता दें, NXT और NXT UK में पहले ही गुंथर और बुच के बीच मैच देखने को मिल चुके हैं। मेन रोस्टर में एक बार फिर इन दोनों सुपरस्टार्स के बीच मैच होते हुए देखना काफी बेहतरीन पल होगा।

2- WWE सुपरस्टार रोंडा राउजी

रोंडा राउजी SummerSlam में रेफरी के गलत फैसले की वजह से SmackDown विमेंस चैंपियन नहीं बन पाई थीं। यही नहीं, रोंडा को सस्पेंड भी कर दिया गया था और इस वजह से उन्हें SmackDown विमेंस चैंपियनशिप हासिल करने का मौका नहीं मिला था। हालांकि, अब रोंडा राउजी से सस्पेंशन हटाया जा चुका है।

यही कारण है कि ऐसा लग रहा है कि Clash at the Castle के बाद रोंडा राउजी को एक बार फिर SmackDown विमेंस चैंपियनशिप फिउड में शामिल किया जा सकता है। बता दें, Clash at the Castle में SmackDown विमेंस चैंपियनशिप मैच में लिव मॉर्गन और शायना बैजलर का आमना-सामना होना है और इस मैच की विजेता के साथ रोंडा फिउड करते हुए दिखाई दे सकती हैं।

1- WWE सुपरस्टार सैथ रॉलिंस

WWE सुपरस्टार सैथ रॉलिंस को Clash at the Castle में रिडल का सामना करना है। इन दोनों सुपरस्टार्स की दुश्मनी लंबे समय से जारी है और संभव है कि इस मैच के जरिए इन दोनों सुपरस्टार्स का फिउड समाप्त हो सकता है। संभावना यह भी है कि यह फिउड खत्म होने के बाद सैथ रॉलिंस को बॉबी लैश्ले के खिलाफ यूएस चैंपियनशिप पिक्चर में शामिल किया जा सकता है।

देखा जाए तो बॉबी लैश्ले ने यूएस चैंपियन के रूप में अपना दबदबा बना रखा है और वो कई सुपरस्टार्स को हराकर अपना टाइटल रिटेन कर चुके हैं। हालांकि, बॉबी लैश्ले को अभी सैथ रॉलिंस के खिलाफ अपना यूएस टाइटल डिफेंड करना बाकी है। सैथ रॉलिंस एक ऐसे सुपरस्टार हैं जो कि बॉबी लैश्ले को हराने की क्षमता रखते हैं इसलिए यूएस चैंपियनशिप के लिए इन दोनों सुपरस्टार्स का फिउड काफी शानदार साबित हो सकता है।

Edited by Subham Pal