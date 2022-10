4 WWE Superstars जिनकी Crown Jewel 2022 में हार की संभावना काफी ज्यादा है 

Crown Jewel: WWE में इस वक्त क्राउन ज्वेल (Crown Jewel) के बिल्ड-अप की शुरूआत हो चुकी है। इस इवेंट के लिए अभी तक कुल 5 मैचों का ऐलान किया जा चुका है और बाकी मैचों की भी जल्द ही घोषणा की जा सकती है। इस साल Crown Jewel का आयोजन 5 नंवबर को सऊदी अरब में होना है। इस साल Crown Jewel को लेकर अभी तक बिल्ड-अप काफी शानदार रहा है और इस इवेंट के काफी बेहतरीन होने की उम्मीद है।

रोमन रेंस vs लोगन पॉल, ब्रॉक लैसनर vs बॉबी लैश्ले, ओमोस vs ब्रॉन स्ट्रोमैन इस साल Crown Jewel में होने जा रहे कुछ बड़े मैच हैं। सभी यह जानना चाहते हैं कि इस इवेंट में होने जा रहे मैचों में किन-किन सुपरस्टार्स की जीत होने वाली है। इस आर्टिकल में हम ऐसे 4 सुपरस्टार्स का जिक्र करने वाले हैं जिनकी WWE Crown Jewel 2022 में हार की संभावना काफी ज्यादा है।

4- WWE Crown Jewel में कैरियन क्रॉस की हार की संभावना काफी ज्यादा है

WWE Extreme Rules में कैरियन क्रॉस ने अपनी वाइफ स्कार्लेट की मदद से ड्रू मैकइंटायर को हराया था। अब Crown Jewel में कैरियन क्रॉस और ड्रू मैकइंटायर के बीच स्टील केज मैच का ऐलान किया जा चुका है। इस स्टील केज मैच के काफी धमाकेदार होने की उम्मीद है।

स्टील केज मैच होने की वजह से स्कार्लेट इस मैच में कैरियन क्रॉस की ज्यादा मदद नहीं कर पाएंगी और एक फेयर मैच देखने को मिल सकता है। देखा जाए तो फेयर मैच में ड्रू मैकइंटायर को हराना काफी मुश्किल काम है। यही कारण है कि ऐसा लग रहा है कि ड्रू मैकइंटायर इस मैच में कैरियन क्रॉस को हराने में कामयाब रहेंगे।

3- WWE सुपरस्टार ओमोस

WWE सुपरस्टार ब्रॉन स्ट्रोमैन का Crown Jewel में मॉन्स्टर vs जायंट मुकाबले में 7 फुट 3 इंच लंबे ओमोस से सामना होना है। यह पहली बार है जब WWE में ब्रॉन स्ट्रोमैन और ओमोस के बीच सिंगल्स मैच होने जा रहा है। यही कारण है कि इस मैच को लेकर काफी हाइप क्रिएट हो चुका है।

फिलहाल इस मैच के नतीजे का साफ-साफ अंदाजा लगाना काफी मुश्किल है। हालांकि, ब्रॉन स्ट्रोमैन की WWE में वापसी के बाद यह पहला बड़ा मैच होने जा रहा है और पहले ही बड़े मैच में कंपनी शायद ही उन्हें हार के लिए बुक करना चाहेगी। यही कारण है कि ऐसा लग रहा है कि ब्रॉन स्ट्रोमैन इस मैच में ओमोस को हराने में कामयाब रह सकते हैं।

2- WWE सुपरस्टार बॉबी लैश्ले को ब्रॉक लैसनर के खिलाफ मैच में हार मिल सकती है

WWE Crown Jewel में ब्रॉक लैसनर vs बॉबी लैश्ले मैच बुक किया जा चुका है। इस मैच के बिल्ड-अप के दौरान ये दोनों ही सुपरस्टार्स एक-दूसरे का बुरा हाल करते हुए दिखाई दे चुके हैं। यही कारण है कि Crown Jewel में इन दोनों सुपरस्टार्स के बीच खतरनाक मैच की उम्मीद की जा सकती है।

बता दें, ब्रॉक लैसनर को WWE में लड़े गए अपने आखिरी दो मैचों में हार का सामना करना पड़ा था। देखा जाए तो WWE लैसनर को लगातार तीसरे मैच में शायद ही हार के लिए बुक करना चाहेगी और इस हार से उनके कैरेक्टर को काफी नुकसान होगा। यही कारण है कि इस बात की संभावना ज्यादा है कि ब्रॉक लैसनर Crown Jewel में बॉबी लैश्ले को हराने में कामयाब रहेंगे।

1- WWE सुपरस्टार लोगन पॉल को रोमन रेंस के खिलाफ हार मिल सकती है

लोगन पॉल का WWE करियर अभी काफी नया है। इसके बावजूद भी उन्हें Crown Jewel में रोमन रेंस के खिलाफ अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप मैच में कम्पीट करने का मौका मिलने वाला है। देखा जाए तो रोमन रेंस अपने मौजूदा रन के दौरान अभी तक कई अनुभवी और ताकतवर सुपरस्टार्स को हरा चुके हैं।

यही नहीं, लोगन पॉल किसी भी मामले में रोमन रेंस के सामने कही नहीं टिकते हैं और ट्राइबल चीफ के पास द ब्लडलाइन का भी सपोर्ट है। यही कारण है कि इस बात की संभावना काफी ज्यादा है कि रोमन रेंस इस मैच में लोगन पॉल को हराकर अपना टाइटल रिटेन करेंगे। यह देखना रोचक होगा कि लोगन पॉल इस मैच में रोमन रेंस को कितनी टक्कर दे पाते हैं और यह मैच फैंस को कितना पसंद आता है।

