4 WWE Superstars जो अपने दुश्मनों को Money in the Bank लैडर मैच जीतने से रोक सकते हैं 

WWE Money in the Bank इवेंट काफी नजदीक आ चुका है और इस इवेंट का आयोजन 2 जुलाई (भारत में 3 जुलाई) को होने जा रहा है। फैंस मनी इन द बैंक (Money in the Bank) लैडर मैच में होने जा रहे मेंस & विमेंस लैडर मैच को लेकर सबसे ज्यादा उत्साहित नजर आ रहे हैं। इन दोनों मैचों के लिए कई सुपरस्टार्स के नाम का ऐलान भी हो चुका है।

बता दें, मेंस MITB लैडर मैच के लिए अभी तक 4 सुपरस्टार्स जबकि विमेंस MITB लैडर मैच के लिए 5 सुपरस्टार्स के नाम सामने आ चुके हैं। कई ऐसे सुपरस्टार्स हैं जो इस साल होने जा रहे मेंस & विमेंस Money in the Bank लैडर मैच में दखल देकर अपने दुश्मनों की हार का कारण बन सकते हैं और इस आर्टिकल में हम ऐसे ही 4 सुपरस्टार्स का जिक्र करने वाले हैं।

4- WWE Money in the Bank 2022 में रेचल रोड्रिगेज की हार का कारण बन सकती हैं शायना बैजलर

WWE SmackDown में रेचल रोड्रिगेज ने नटालिया & शायना बैजलर के खिलाफ फिउड में रोंडा राउजी का साथ देते हुए इन दोनों सुपरस्टार्स से दुश्मनी कर ली थी। यही नहीं, रेचल रोड्रिगेज ने पिछले हफ्ते ब्लू ब्रांड में शायना बैजलर को हराकर ही विमेंस MITB लैडर मैच में जगह बनाई थी और शायना जरूर इस चीज़ का बदला लेना चाहेंगी।

यही कारण है कि विमेंस Money in the Bank लैडर मैच के दौरान शायना बैजलर का दखल देखने को मिल सकता है और दखल देने के बाद शायना बैजलर इस मैच में रेचल रोड्रिगेज पर हमला करते हुए उन्हें मैच जीतने से रोक सकती हैं। अगर ऐसा होता है तो इन दोनों सुपरस्टार्स की दुश्मनी खतरनाक मोड़ ले सकती है।

3- WWE सुपरस्टार ओमोस को सेड्रिक एलेक्जेंडर की वजह से हार मिल सकती है

WWE सुपरस्टार सेड्रिक एलेक्जेंडर Raw में ओमोस और MVP की टीम जॉइन करना चाहते थे। हालांकि, MVP ने सेड्रिक को अपनी टीम का हिस्सा बनाने से इनकार कर दिया था। बता दें, सेड्रिक एलेक्जेंडर ने इसके बाद बॉबी लैश्ले को Hell in a Cell इवेंट में ओमोस & MVP के खिलाफ हैंडीकैप मैच में जीतने में मदद की थी।

इसके एक दिन बाद Raw में ओमोस ने सिंगल्स मैच में सेड्रिक एलेक्जेंडर को आसानी से हरा दिया था। बता दें, ओमोस इस साल मेंस Money in the Bank लैडर मैच में जगह बना चुके हैं और वो यह मैच जीतना चाहेंगे। हालांकि, संभव है कि इस मैच के दौरान सेड्रिक एलेक्जेंडर एक बार फिर दखल देकर ओमोस की हार का कारण बन सकते हैं।

2- WWE सुपरस्टार असुका की हार का कारण बन सकती हैं बैकी लिंच

WWE सुपरस्टार असुका ने वापसी के बाद से ही बैकी लिंच के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। यही नहीं, असुका के खिलाफ मैच में मिली हार की वजह से बैकी लिंच इस साल विमेंस MITB लैडर मैच में जगह बनाने से चूक गईं। इस हार के बाद बैकी लिंच काफी निराश लग रही थीं और उन्होंने इंटरव्यू देने से भी मना कर दिया था।

भले ही, बैकी लिंच इस साल Money in the Bank इवेंट में जगह नहीं बना पाईं लेकिन उन्हें इस इवेंट के पोस्टर में जगह देना दर्शाता है कि कंपनी ने इस इवेंट में बैकी लिंच के लिए कुछ अलग प्लान तैयार कर रखा है। संभव है कि बैकी लिंच इस साल विमेंस MITB लैडर मैच में दखल देकर असुका पर हमला करते हुए उन्हें मैच जीतने से रोक सकती हैं और इस प्रकार इन दोनों सुपरस्टार्स की दुश्मनी जारी रह सकती है।

1- WWE सुपरस्टार सैथ रॉलिंस की हार का कारण बन सकते हैं रिडल

सैथ रॉलिंस इस साल मेंस Money in the Bank लैडर मैच में जगह बना चुके हैं और वो इस मैच को जीतने का दावा कर रहे हैं। हालांकि, इस हफ्ते Raw में सैथ रॉलिंस ने रिडल पर हमला करते हुए उनके साथ दुश्मनी की शुरुआत की थी। ऐसा लग रहा है कि सैथ रॉलिंस को रिडल के साथ दुश्मनी शुरू करना भारी पड़ सकता है।

ऐसा लग रहा है कि रिडल उनके साथ दुश्मनी शुरू करने का बदला सैथ रॉलिंस को इस साल मेंस Money in the Bank लैडर मैच जीतने से रोककर ले सकते हैं। वैसे भी, इस साल SummerSlam में सैथ रॉलिंस vs रिडल का मैच होने की अफवाह है और रिडल द्वारा मेंस MITB लैडर मैच में सैथ रॉलिंस की हार का कारण बनने के बाद इस मैच को बुक किया जा सकता है।

