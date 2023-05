4 WWE Superstars जो Night of Champions में मैच जीतने के लिए चीटिंग का सहारा ले सकते हैं 

Night of Champions: WWE में अगले इवेंट नाईट ऑफ चैंपियंस (Night of Champions) के आयोजन में अब एक हफ्ते से भी कम समय रह गया है। WWE इस इवेंट के लिए कई बेहतरीन मैच बुक कर चुकी है। इस वजह से Night of Champions के धमाकेदार इवेंट होने की संभावना लग रही है।

ऐसा लग रहा है कि कई सुपरस्टार्स Night of Champions में अपने मैच जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। यही कारण है कि इस इवेंट में होने जा रहे कुछ मैचों में चीटिंग देखने को मिल सकती है। इस आर्टिकल में हम ऐसे 4 WWE सुपरस्टार्स का जिक्र करने वाले हैं जो कि Night of Champions में अपने मैच जीतने के लिए चीटिंग का सहारा ले सकते हैं।

4- WWE Night of Champions में ओस्का चीटिंग के जरिए मैच जीतने की कोशिश कर सकती हैं

ओस्का Night of Champions में बियांका ब्लेयर के खिलाफ Raw विमेंस चैंपियनशिप मैच का हिस्सा हैं। बता दें, ओस्का ने इस मैच के बिल्ड-अप के दौरान बियांका ब्लेयर पर मिस्ट फेंकते हुए हील टर्न ले लिया था। चूंकि, ओस्का ने हील टर्न ले लिया है, वो मैच के दौरान बियांका ब्लेयर को हराने के लिए चीटिंग करती हुई दिखाई दे सकती हैं।

वैसे भी, किसी भी सुपरस्टार के लिए बियांका ब्लेयर को क्लीन तरीके से हरा पाना काफी मुश्किल काम है और यह बात ओस्का काफी अच्छे से जानती हैं। अगर ओस्का चीटिंग के जरिए बियांका ब्लेयर को हराकर नई Raw विमेंस चैंपियन बनती हैं तो यह Night of Champions के सबसे चौंकाने वाले पलों में से एक बन जाएगा।

3- WWE सुपरस्टार ब्रॉक लैसनर

ब्रॉक लैसनर Backlash 2023 में कोडी रोड्स को हराने में नाकाम रहे थे। अब इन दोनों सुपरस्टार्स के बीच Night of Champions में रीमैच होने वाला है। इस बात की काफी संभावना है कि इस मैच के दौरान इन दोनों सुपरस्टार्स के बीच खतरनाक फाइट देखने को मिल सकती है।

ऐसा लग रहा है कि कोडी रोड्स एक बार फिर ब्रॉक लैसनर के लिए कड़ी चुनौती पेश करते हुए मैच जीतने के करीब आ सकते हैं। यही कारण है कि अगर इसके बाद ब्रॉक लैसनर चीटिंग करके मैच में वापसी करते हैं और कोडी रोड्स को हराते हैं तो हैरानी नहीं होनी चाहिए। देखा जाए तो अगर कोडी रोड्स की चीटिंग के जरिए हार होती है तो उन्हें ज्यादा नुकसान नहीं होगा।

2 & 1- WWE सुपरस्टार्स रोमन रेंस और सोलो सिकोआ

रोमन रेंस & सोलो सिकोआ Night of Champions में केविन ओवेंस & सैमी ज़ेन के खिलाफ अनडिस्प्यूटेड WWE टैग टीम चैंपियनशिप मैच का हिस्सा होंगे। रोमन रेंस ने साफ कर दिया है कि वो टैग टीम टाइटल्स को द ब्लडलाइन में वापस लाना चाहते हैं। यही कारण है कि यह बात तो पक्की है कि Night of Champions में मैच जीतने के लिए ट्राइबल चीफ और सोलो सिकोआ चीटिंग का सहारा लेने वाले हैं।

वैसे भी, रोमन रेंस अपने अधिकतर मैच चीटिंग के जरिए ही जीतते हैं और द उसोज़ अभी तक उन्हें मैच जीतने में मदद करते हुए आए हैं। हालांकि, ट्राइबल चीफ पिछले कुछ समय से द उसोज़ के साथ बुरा व्यवहार करते हुए आए हैं। यही कारण है कि संभावना यह भी है कि द उसोज़ इस बार मैच में दखल देने के बाद रोमन रेंस & सोलो सिकोआ को जीत दिलाने की जगह उनकी हार का कारण बन सकते हैं।

