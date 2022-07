4 WWE Superstars जिन्हें Theory की जगह Money in the Bank कॉन्ट्रैक्ट जीतना चाहिए था

Money in the Bank: WWE मनी इन द बैंक (Money in the Bank) इवेंट काफी बढ़िया रहा और शो का अंत शॉकिंग साबित हुआ। दरअसल, मेन इवेंट में मेंस Money in the Bank लैडर मैच देखने को मिला था। इस मैच में ड्रू मैकइंटायर (Drew Mcintyre), सैमी जेन (Sami Zayn), ओमोस (Omos) , शेमस (Sheamus), सैथ रॉलिंस (Seth Rollins), रिडल (Riddle) और मैडकैप मॉस (Madcap Moss) शामिल थे। बाद में इस मैच में थ्योरी को भी जोड़ा गया।

अंत में थ्योरी ने कॉन्ट्रैक्ट निकाला और बड़े मैच में जीत दर्ज की। थ्योरी की अचानक से एंट्री और जीत से कई लोग खुश नहीं थे। कई ऐसे सुपरस्टार्स थे जो थ्योरी की जगह इस ब्रीफकेस को जीतने के हकदार थे। इसलिए इस आर्टिकल में हम 4 सुपरस्टार्स के बारे में बात करेंगे जो जिन्हें थ्योरी की जगह Money in the Bank कॉन्ट्रैक्ट जीतना चाहिए था।

4- WWE सुपरस्टार रिडल

रिडल पिछले कुछ समय से सिंगल्स स्टार के रूप में शानदार काम कर रहे हैं। फैंस उन्हें जबरदस्त तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं और उन्होंने किसी भी तरह से निराश नहीं किया है। उन्होंने रोमन के खिलाफ टाइटल मैच में शानदार प्रदर्शन करके साबित कर दिया था कि वो टॉप पर पहुंचने के लायक हैं।

रिडल के पास अच्छा मोमेंटम था और वो जीत के करीब आ गए थे। हालांकि, थ्योरी ने रिडल को लैडर से नीचे गिराकर खुद कॉन्ट्रैक्ट निकाल लिया। अगर इस मैच में थ्योरी नहीं होते तो जरूर ही रिडल की जीत होती। WWE को रिडल को मिस्टर Money in the Bank बनाना चाहिए था क्योंकि वो यह जीत डिजर्व करते थे।

3- सैमी जेन

सैमी जेन लगातार अपने कैरेक्टर वर्क द्वारा प्रभावित कर रहे हैं। वो इस समय ब्लडलाइन का हिस्सा हैं और वो Money in the Bank कॉन्ट्रैक्ट जीतकर रोमन को दूसरे सुपरस्टार्स से बचाना चाहते थे। सैमी जेन अगर कॉन्ट्रैक्ट जीत जाते तो रोमन रेंस के खिलाफ उनका स्टोरीलाइन एंगल देखना काफी खास रहता।

रोमन और सैमी अपने प्रदर्शन से फैंस का ध्यान खींच सकते थे। हालांकि, थ्योरी ने कॉन्ट्रैक्ट जीता और उनका रोमन से कोई इतिहास नहीं रहा है। सैमी अगर जीतते तो रोमन सेफ रहते या फिर वो ब्लडलाइन के लीडर को धोखा देकर अनडिस्प्यूटेड टाइटल जीतने की कोशिश करते। यह चीज़ देखना फैंस जरूर पसंद करते।

2- ड्रू मैकइंटायर

ड्रू मैकइंटायर ने Money in the Bank में जबरदस्त प्रदर्शन किया और उन्होंने कई शानदार स्पॉट्स दिए। वो काफी समय से मुख्य टाइटल की दुश्मनी में नजर नहीं आए हैं और फैंस उन्हें काफी ज्यादा पसंद करते हैं। उन्होंने कुछ समय पहले रोमन रेंस के खिलाफ मैच लड़ने के संकेत दिए थे।

इसी वजह से ड्रू मैकइंटायर को Money in the Bank कॉन्ट्रैक्ट जीतना चाहिए था। वो इसे कैश-इन करने के बजाय सीधा दांव पर लगाकर चैंपियनशिप मैच हासिल कर सकते थे। पहले RVD, ब्रॉन स्ट्रोमैन और जॉन सीना कॉन्ट्रैक्ट को इस तरह दांव पर लगा चुके हैं। यह एक अच्छी चीज़ रहती और फैंस उनकी जीत से निराश नहीं होते।

1- सैथ रॉलिंस

सैथ रॉलिंस Money in the Bank कॉन्ट्रैक्ट जीतने के प्रबल दावेदार थे। रॉलिंस काफी समय से वर्ल्ड चैंपियन नहीं बने हैं और उन्होंने लगातार दिग्गजों के खिलाफ अपनी स्टोरीलाइन द्वारा प्रभावित किया था। इसी वजह से लग रहा था कि आखिर उन्हें बड़ा मौका मिलेगा और उन्होंने रोमन से बदला लेने के बारे में भी पहले बात की थी।

सैथ ने मैच में बढ़िया प्रदर्शन किया लेकिन उन्हें जीत नहीं मिल पाई और यह सही मायने में एक निराशाजनक चीज़ है। सैथ इस मैच में जीतना डिजर्व करते थे और WWE ने उन्हें हारने के लिए बुक करके जरूर ही अपने फैंस को थोड़ा निराश किया है। उनका ब्रॉक और रोमन के साथ बड़ा इतिहास रहा है और इसी वजह से फैंस की रुचि उन्हें लेकर बढ़ जाती।

