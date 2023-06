5 चौंकाने वाली चीज़ें जो WWE Money in the Bank 2023 इवेंट में देखने को मिल सकती हैं

Money in the Bank 2023: WWE मनी इन द बैंक (Money in the Bank 2023) के लिए फैंस काफी ज्यादा उत्साहित नज़र आ रहे हैं। इस शो के लिए 7 तगड़े मैचों का ऐलान देखने को मिल गया है। यूके में लगातार दूसरे साल प्रीमियम लाइव इवेंट देखने को मिल रहा है और यह काफी बड़ी बात है।

Clash at the Castle 2022 बड़े शॉक्स और सरप्राइज से भरा था और इसी वजह से यूके में हुआ वो इवेंट याद रखा जाता है। WWE अपने इस शो को भी रोचक बनाना चाहेगा। इसलिए इस आर्टिकल में हम 5 चौंकाने वाली चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं, जो Money in the Bank 2023 में देखने को मिल सकती हैं।

5- WWE Money in the Bank 2023 में Cody Rhodes की हार होना

कोडी रोड्स और डॉमिनिक मिस्टीरियो के बीच Money in the Bank 2023 में एक सिंगल्स मैच देखने को मिलेगा। दोनों ही रेसलर्स के बीच पिछले कुछ हफ्तों से अनबन देखने को मिल रही है। अब फैंस चाहेंगे कि दोनों MITB में एक तगड़ा मैच देकर फैंस का दिल खुश करें।

सभी को उम्मीद है कि इस मैच में कोडी रोड्स बड़ी जीत दर्ज करेंगे। हालांकि, अगर रिया रिप्ली या जजमेंट डे के किसी सदस्यों की इंटरफेरेंस के कारण रोड्स की हार होती है, तो यह चौंकाने वाली चीज़ रहेंगी। बड़ी संभावना यह भी है कि ब्रॉक लैसनर वापसी करते हुए अमेरिकन नाईटमेयर की हार का कारण बन सकते हैं।

4- लोगन पॉल का Money in the Bank विजेता बनना

मेंस Money in the Bank 2023 लैडर मैच के लिए उत्साह अलग लेवल पर है। इस मैच में कई टैलेंटेड रेसलर्स मौजूद हैं। हालांकि, फैंस को उम्मीद है कि एलए नाइट या डेमियन प्रीस्ट यह मैच जीत सकते हैं। इस मैच में मौजूद लगभग सभी स्टार्स ने क्वालिफाइंग मुकाबला जीतकर MITB 2023 में अपनी जगह बनाई है।

दूसरी ओर लोगन पॉल ने हाल ही में बिना मेहनत के सिर्फ ऐलान करते हुए लैडर मैच में अपनी एंट्री के बारे में बताया था। फैंस जरूर उनसे अच्छे स्पॉट्स और मूव्स की उम्मीद करेंगे। हालांकि, अगर वो इस मैच में अंतिम समय पर शामिल होने के बावजूद जीत दर्ज करते हुए मिस्टर Money in the Bank बनते हैं, तो यह बड़ा सरप्राइज होगा।

3- रोंडा राउजी और शेना बैज़लर का चैंपियनशिप हार जाना

रोंडा राउजी और शेना बैज़लर का Money in the Bank 2023 इवेंट में लिव मॉर्गन और राकेल रॉड्रिगेज़ के खिलाफ विमेंस टैग टीम चैंपियनशिप मैच देखने को मिलेगा। लिव थोड़े समय पहले चोटिल हो गई थीं और इसी वजह से राकेल के साथ मिलकर उन्हें टैग टीम टाइटल्स को मजबूरन छोड़ना पड़ा था।

बाद में रोंडा राउजी और शेना बैज़लर ने विमेंस टैग टीम चैंपियनशिप जीती। अब लिव और राकेल को रीमैच मिल रहा है। हालांकि, ज्यादातर फैंस का मानना है कि रोंडा और शेना काफी डॉमिनेंट स्टार्स हैं और उनके टाइटल रन का जल्दी अंत नहीं होगा। MITB 2023 में अगर दोनों अपनी चैंपियनशिप गंवा देती हैं, तो यह चौंकाने वाली चीज़ होगी।

2- 'डीमन' फिन बैलर की वापसी होना और क्लीन जीत मिलना

सैथ रॉलिंस और फिन बैलर के बीच वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए Money in the Bank 2023 इवेंट में मैच देखने को मिलने वाला है। दोनों ही रेसलर्स के बीच काफी अच्छी दुश्मनी देखने को मिली है। सैथ रॉलिंस ने लगातार प्रोमो सैगमेंट्स में फिन बैलर को अपने 'डीमन' गिमिक में आने के लिए कहा है।

अभी तक फिन बैलर ने यह बताया नहीं है कि वो 'डीमन' के तौर पर आएंगे, या नहीं। ऐसे में अगर Money in the Bank 2023 के दौरान फिन बैलर अपने खतरनाक गिमिक के साथ वापसी करते हैं, तो यह फैंस के लिए चौंकाने वाली चीज़ होगी। साथ ही अगर उन्हें सैथ पर जीत मिलती है और वो नए वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बनते हैं, तो यह 2023 के सबसे बड़े शॉक्स में से एक रहेगा।

1- सोलो सिकोआ का रोमन रेंस को धोखा देना

रोमन रेंस और सोलो सिकोआ टीम बनाकर अपने ही भाइयों के खिलाफ नज़र आएंगे। दरअसल, उनका मुकाबला ब्लडलाइन सिविल वॉर मैच में द उसोज़ से देखने को मिलने वाला है। इस मैच के लिए फैंस के बीच अलग लेवल पर उत्साह है।

रोमन रेंस को 2023 में सैमी ज़ेन, जिमी और जे उसो से धोखा मिला है। उन्हें सोलो सिकोआ पर काफी ज्यादा भरोसा है। हालांकि, Money in the Bank 2023 में अगर सिकोआ, रेंस को धोखा देते हुए अपने भाइयों द उसोज़ की तरफ हो जाते हैं, तो यह एक चौंकाने वाली चीज़ रहेगी।

