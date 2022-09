5 बड़ी बातें जो WWE ने Clash at the Castle के जरिए इशारों-इशारों में बताई

WWE ने Clash at the Castle के जरिए कई बातें इशारों-इशारों में बताई

Clash at the Castle: WWE Clash at the Castle का फैंस बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे और ये इवेंट काफी हद तक फैंस की उम्मीदों पर खरा उतरा है। कई सुपरस्टार्स ने अपने टाइटल को सफलतापूर्वक डिफेंड किया तो किसी ने धमाकेदार अंदाज में जीत दर्ज करते हुए अपनी लेगेसी को मजबूती से आगे बढ़ाया।

एक बेटे ने अपने पिता को धोखा दिया, वहीं मेन इवेंट में Money in the Bank ब्रीफ़केस का कैशइन विफल रहा, लेकिन मैच धमाकेदार रहा। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए आइए डालते हैं नजर उन 5 बड़ी बातों पर जो WWE ने Clash at the Castle के जरिए इशारों-इशारों में बताई हैं।

#)WWE में शेमस का होगा बेबीफेस टर्न?

WWE Clash at the Castle में कई खास और धमाकेदार मुकाबले हुए, लेकिन फैंस की नजरें शेमस और गुंथर के बीच WWE आईसी चैंपियनशिप मैच पर भी टिकी हुई थीं, जिसमें बहुत धमाकेदार एक्शन देखे जाने की उम्मीद की जा रही थी। ये मैच फैंस की उम्मीदों पर खरा उतरा है, जिसके अंत में गुंथर ने अपने टाइटल को रिटेन करने में सफलता पाई।

मगर आपको बता दें कि शेमस इस समय एक हील सुपरस्टार की भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन इस मैच में उन्हें एक बेबीफेस के रूप में प्रस्तुत किया गया। शेमस को यूके का क्राउड जबरदस्त तरीके से चीयर कर रहा था, वहीं गुंथर द्वारा एक हील की तरह मूव्स का इस्तेमाल करना इस बात के पुख्ता संकेत दे रहा है कि द केल्टिक वॉरियर जल्द ही पूर्ण रूप से एक बेबीफेस बनने वाले हैं।

#)बियांका ब्लेयर और बेली की शुरू होगी सिंगल्स फ्यूड

बेली ने एक साल से भी ज्यादा समय का ब्रेक लेने के बाद SummerSlam 2022 में WWE में वापसी की थी और इसी इवेंट में उन्हें इयो स्काई और डकोटा काई का साथ मिला। Clash at the Castle में बेली के फैक्शन का सामना मौजूदा Raw विमेंस चैंपियन बियांका ब्लेयर, एलेक्सा ब्लिस और ओस्का की टीम से हुआ।

हालांकि अभी तक बेली और बियांका ब्लेयर को टैग टीम स्टोरीलाइन में आमने-सामने आते देखा गया, लेकिन 6-विमेन टैग टीम मैच का अंत तब हुआ जब बेली ने ब्लेयर को पिन कर अपनी टीम को जीत दिलाई। बेली के हाथों बियांका ब्लेयर का पिन होना दर्शा रहा है कि आने वाले हफ्तों में बेली और ब्लेयर के बीच सिंगल्स यानि Raw विमेंस टाइटल फ्यूड को आगे बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा।

#)आखिरकार डॉमिनिक ने लिया हील टर्न

ऐज को जजमेंट डे से धोखा मिलने के बाद उन्होंने रे मिस्टीरियो के साथ टीम बनाई और Clash at the Castle में फिन बैलर और डेमियन प्रीस्ट का किया। मैच का अंत धमाकेदार अंदाज में हुआ जब मिस्टीरियो ने पहले फिन बैलर को 619 और उसके बाद रेटेड-आर सुपरस्टार ने स्पीयर लगाकर उन्हें पिन किया।

इस मैच के दौरान डॉमिनिक भी बेबीफेस टीम के साथ रिंगसाइड पर मौजूद रहे, जिन्हें द जजमेंट डे पिछले काफी समय से अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रहा था। हालांकि उनकी मैच के दौरान रिया रिप्ली के साथ फाइटिंग भी हुई, लेकिन मिस्टीरियो और ऐज की जीत के बाद डॉमिनिक ने पहले रेटेड-आर सुपरस्टार को लो-ब्लो लगाया और उसके बाद अपने पिता, रे मिस्टीरियो को धोखा देकर उनपर अटैक किया और हील टर्न लेकर सबको चौंका दिया है।

#)मैट रिडल हार के बावजूद बहुत बड़े सुपरस्टार बनने वाले हैं

मैट रिडल की रैंडी ऑर्टन के साथ RK-Bro टीम के खत्म होने के बाद उन्हें सिंगल्स पुश मिलना शुरू हुआ। Clash at the Castle के लिए उनकी सैथ रॉलिंस के साथ स्टोरीलाइन का बिल्ड-अप शानदार रहा और मैच उससे भी ज्यादा जबरदस्त साबित हुआ है।

हालांकि इस साल रॉलिंस को अपने अधिकांश बड़े मैचों में हार मिली है, लेकिन इस बार उन्होंने रिडल पर बड़ी जीत दर्ज की। इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि मैच में चाहे रॉलिंस की जीत हुई हो, लेकिन मैच के असली स्टार रिडल रहे, जिन्होंने रेसलिंग के प्रति प्रतिबद्धता से फैंस को खासा प्रभावित किया। इसलिए उन्हें चाहे Clash at the Castle में हार मिली हो, लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि द ऑरिजिनल ब्रो जल्द ही बहुत बड़े सुपरस्टार बनने वाले हैं।

#)द ब्लडलाइन की लेगेसी अभी खत्म नहीं होने वाली

रोमन रेंस जबसे हील किरदार में आए हैं तब से उन्हें जीत दिलाने में द उसोज मदद करते आए हैं और पॉल हेमन हमेशा रिंगसाइड पर रहकर उनका मनोबल बढ़ाते आए हैं। मगर WWE Clash at the Castle से ये तीनों स्टार्स गायब रहे। रोमन रेंस और ड्रू मैकइंटायर का मैच क्लीन तरीके से आगे बढ़ा, जिसमें बहुत खतरनाक मूव्स और करीबी किकआउट देखने को मिले।

मगर जब स्कॉटिश वॉरियर जीत के करीब पहुंचे, तभी सोलो सकोआ ने एंट्री लेकर सबको चौंका दिया। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे अनोआ'ई फैमिली के सभी मेंबर्स एक-एक कर द ब्लडलाइन से जुड़ने वाले हैं और संभव है कि अंत में द रॉक आकर अकेले दम पर इस हील फैक्शन को सबक सिखा सकते हैं। द रॉक चाहे जब भी वापस आएं, लेकिन फिलहाल के लिए इतना कहा जा सकता है कि द ब्लडलाइन की लेगेसी अभी लंबी चलने वाली है।

