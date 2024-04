5 मौके जब WWE में बैकस्टेज Superstars की असल जिंदगी में लड़ाई हुई

WWE: रेसलिंग की दुनिया में अक्सर रिंग और बैकस्टेज लड़ाइयां स्टोरी का हिस्सा होती हैं, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि यह असली भी होती हैं। WWE की विरोधी कंपनी ने अपने हालिया एपिसोड में सीएम पंक (CM Punk) से जुड़ी हुई वीडियो को साझा किया है, जिसमें पंक आक्रामक नजर आए हैं।

ऐसे में सवाल उठता है कि क्या यह पहला मौका है, जब दो रेसलर्स के बीच बैकस्टेज तनातनी का माहौल देखने को मिला है। इस आर्टिकल में हम आपको उन 5 मौकों के बारे में बताने वाले हैं जब मौजूदा या पूर्व WWE रेसलर्स के बीच में बैकस्टेज असली लड़ाई हुई।

5- पूर्व WWE सुपरस्टार क्रिस जैरिको और गोल्डबर्ग

क्रिस जैरिको और गोल्डबर्ग कभी WWE के लिए काम करते थे। इनमें गोल्डबर्ग भी अब WWE के साथ नहीं हैं। जब यह दोनों कंपनी के साथ थे, तो ऐसा पल भी आया था, जहां दोनों के बीच बैकस्टेज लड़ाई हुई थी। ऐसा इसलिए हुआ था, क्योंकि क्रिस को यह मालूम पड़ा था कि गोल्डबर्ग उनके बारे में पीठ पीछे बातें करते हैं।

क्रिस ने अपनी किताब Undisputed: How To Become The World Champion in 1372 Easy Steps में यह बताया कि कैसे दोनों के बीच की लड़ाई बैकस्टेज ब्रॉल बन गया था। इससे पहले कि दोनों को अलग किया जाए, जैरिको ने गोल्डबर्ग को काफी मार पहुंचाई थी। इस बारे में अब तक गोल्डबर्ग ने कोई बात नहीं की है।

4- पूर्व WWE सुपरस्टार सिंकारा और शेमस

सिंकारा और शेमस के बीच में यह लड़ाई 2014 में न्यू यॉर्क में हुई थी। इस लड़ाई से जुड़ी जानकारी के मुताबिक दोनों लोग ट्रेनिंग रूम में मौजूद थे, जहां शेमस ने सिंकारा को बाहर निकल जाने को कहा, जिसे मास्क्ड सुपरस्टार द्वारा पसंद नहीं किया गया। इन दोनों के बीच में लड़ाई ट्रेनिंग रूम में ही शुरू हो गई थी।

ऐसा लगता है, जैसे शेमस WWE में खुद को सिंकारा से ज्यादा महत्वपूर्ण समझते थे। सिंकारा को यह पसंद नहीं आया कि पूर्व चैंपियन ने उनसे इस तरह से बात की है। उन्होंने शेमस से इसके लिए आमना-सामना किया, जिसके बाद दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो गई। यह लड़ाई सिंकारा ने जीती थी।

3- पूर्व WWE सुपरस्टार क्रिस जैरिको और ब्रॉक लैसनर

2016 में हुए SummerSlam के दौरान रैंडी ऑर्टन और ब्रॉक लैसनर के बीच मैच हुआ, जहां पूर्व यूनिवर्सल चैंपियन को जीत मिली थी। ब्रॉक यहां पर नहीं रुके और उन्होंने रैंडी ऑर्टन को एल्बो हिट कर दिया, जिसकी वजह से वाइपर के सिर से खून निकलने लगा था। यह बात क्रिस जैरिको को पसंद नहीं आई थी।

उन्होंने इसे लेकर लैसनर से आमना-सामना करना चाहा और यह सोचा कि ब्रॉक स्क्रिप्ट से अलग चले गए हैं, तो दोनों के बीच बात हाथापाई तक पहुंच गई थी। यह बात और है कि चीजें बहुत ज्यादा नहीं बिगड़ी, क्योंकि पूर्व चेयरमैन विंस मैकमैहन ने आकर बीच में दखल दे दिया था।

2- WWE दिग्गज ब्रॉक लैसनर और कर्ट एंगल

ब्रॉक लैसनर की लड़ाई सिर्फ हाल में हुई हो ऐसा नहीं है। इनकी बैकस्टेज लड़ाई 2003 में भी हुई थी, जहां पर एक मौजूदा हॉल ऑफ फेमर शामिल थे। यह पल हुआ था, 2003 में जहां ब्रॉक को लगता था कि कर्ट एंगल उन्हें कभी भी हरा नहीं सकते हैं।

कर्ट और ब्रॉक इसकी वजह से आमने-सामने आए और उसके बाद दोनों के बीच में 12 मिनट तक लड़ाई चली थी। यह लड़ाई किसने रूकवाई, या फिर यह अपने आप ही खत्म हुई, इसकी जानकारी तो नहीं है लेकिन यह बात जरूर बाहर आई थी कि इसमें कर्ट एंगल को जीत मिली थी।

1- अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियन कोडी रोड्स की भी बैकस्टेज हुई थी लड़ाई

कोडी रोड्स ने 2023 में Dan LeBatard Show पर नजर आते हुए अपनी बैकस्टेज लड़ाई के बारे में बात की थी। उन्होंने इस बातचीत में यह तो नहीं बताया कि वह कौन था लेकिन उन्होंने यह इशारा जरूर दिया कि यह उनके करियर के शुरुआती दिनों की बात थी और उन्हें इसमें जीत मिली थी।

कोडी ने बताया कि जब वह वापस आए, तो यह इंसान उनका स्पेशल वेस्ट पहने हुए था। वह टैलेंट व्यूइंग पोजिशन में थे और सभी के बीच उनका मजाक उड़ा रहे थे। कोडी ने बताया कि वह पहले हेडबट देना चाहते थे लेकिन फिर उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने ओवर-अंडर का इस्तेमाल किया और वो इंसान जमीन पर पड़ा हुआ था।