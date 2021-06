WWE में हुए 5 ड्रीम मैच जो उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाए थे 

WWE इतिहास में कई ड्रीम मैच देखने को मिल चुके हैं। हालांकि, WWE में हुए कुछ ड्रीम मैच काफी शानदार रहे थे जबकि कुछ ऐसे भी ड्रीम मैच देखने को मिल चुके हैं जो कि फैंस की उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाए थे। हल्क होगन vs आंद्रे द जायंट, द रॉक vs स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन, द रॉक vs हल्क होगन और द रॉक vs जॉन सीना जैसे ड्रीम मैच फैंस को काफी पसंद आए थे।

ये भी पढ़ें: WWE Hell in a Cell में हुए 5 मैच जिनके बारे में फैंस शायद भूल चुके हैं

WWE में कुछ ऐसे भी ड्रीम मैच देखने को मिल चुके हैं जो कि अपने हाइप के मुताबिक फैंस को प्रभावित नहीं कर पाए थे। इस आर्टिकल में हम ऐसे ही 5 ड्रीम मैचों का जिक्र करने वाले हैं जो कि फैंस की उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाए थे।

5- WWE लैजेंड्स गोल्डबर्ग vs ब्रॉक लैसनर का ड्रीम मैच (WrestleMania 20)

स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन, गोल्डबर्ग और ब्रॉक लैसनर

साल 2003 में ब्रॉक लैसनर SmackDown में WWE चैंपियन थे जबकि Raw में गोल्डबर्ग वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन थे। उस वक्त ब्रॉक लैसनर को WWE का हिस्सा हुए 2 साल भी नहीं हुए थे जबकि गोल्डबर्ग उस वक्त तक कंपनी में लैजेंड बन चुके थे। आपको बता दें, WrestleMania 20 में इन दोनों सुपरस्टार्स का मुकाबला होने जा रहा था। हालांकि, साल 2004 में अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद ब्रॉक लैसनर और गोल्डबर्ग कंपनी छोड़ना चाहते थे।

ये भी पढ़ें: 5 गलत फैसले जो WWE साल 2021 में ले चुकी है

इन दोनों सुपरस्टार्स के कंपनी छोड़ने की खबर जल्द ही फैंस के बीच फैल गई। यही वजह है कि WrestleMania 20 में जब इन दोनों सुपरस्टार्स का मुकाबला हुआ तो फैंस पूरे मैच के दौरान इन दोनों सुपरस्टार्स को बू कर रहे थे। इस वजह से यह काफी बेकार मैच साबित हुआ, हालांकि, इस मैच में गेस्ट रेफरी के रूप में मौजूद स्टोन कोल्ड ने मैच के बाद लैसनर और गोल्डबर्ग को स्टनर देकर फैंस को खुश होने का मौका दिया था।

कृपया Sportskeeda के WWE सेक्शन को बेहतर बनाने में मदद करें। अभी 30 सेकंड का सर्वे करें!

1 / 3 NEXT

Edited by Subham Pal