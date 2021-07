5 बड़ी कहानियां जो इस हफ्ते WWE Raw के एपिसोड से सामने आई 

इस हफ्ते रॉ (Raw) के जरिए WWE में थंडरडोम एरा का अंत हो गया। इस हफ्ते के शो के दौरान कुछ अच्छे मैच देखने को मिले और साथ ही, कुछ नए फ्यूड्स की शुरुआत होते हुए भी देखने को मिली। इसके अलावा इस हफ्ते Raw के एपिसोड के दौरान WWE चैंपियन बॉबी लैश्ले को करारी हार का सामना करना पड़ा था और इस हार के बाद लैश्ले के एटीट्यूड में बड़ा देखने को मिला।

साथ ही, यूएस चैंपियन शेमस इस हफ्ते रेड ब्रांड के शो के दौरान लंबे समय बाद मैच लड़ते हुए दिखाई दिए और ऐसा लग रहा है कि शेमस को नया प्रतिद्वंदी मिल चुका है। Raw टैग टीम चैंपियन ओमोस इस हफ्ते के शो के दौरान अपना सिंगल्स डेब्यू करते हुए दिखाई दिए। इन सब चीजों के अलावा भी इस हफ्ते के शो के दौरान काफी कुछ देखने को मिला। आइए ज्यादा देर न करते हुए इस हफ्ते Raw से सामने आई 5 बड़ी कहानियों पर एक नजर डालते हैं।

5- Raw में WWE सुपरस्टार्स एलेक्सा ब्लिस और ईवा मैरी के बीच फ्यूड की शुरूआत होते हुए देखने को मिली

इस हफ्ते Raw में एलेक्सा ब्लिस ने प्लेग्राउंड सैगमेंट होस्ट किया और इस सैगमेंट के दौरान डूड्रॉप & ईवा मैरी भी वहां मौजूद थी। हालांकि, ऐसा लग रहा है कि मैरी को प्लेग्राउंड कुछ खास पसंद नहीं आया। इसके बाद जब एलेक्सा ब्लिस फेटल फोर वे मैच में निकी एश, असुका और नेओमी का सामना कर रही थी तो डूड्रॉप ने ईवा मैरी के साथ वहां आकर ब्लिस पर हमला कर दिया था।

इस हमले के जरिए एलेक्सा ब्लिस के डूड्रॉप और ईवा मैरी के साथ फ्यूड शुरू होने के संकेत मिले और Money in the Bank 2021 पीपीवी के बाद यह फ्यूड गंभीर रूप ले सकता है। संभव यह भी है कि ईवा मैरी & डूड्रॉप की वजह से एलेक्सा ब्लिस को विमेंस Money in the Bank लैडर मैच में हार मिल सकती है।

