5 बड़ी कहानियां जो इस हफ्ते WWE Raw के एपिसोड से सामने आई 

हैल इन ए सैल (Hell in a Cell) 2021 के बाद WWE रॉ (Raw) का पहला एपिसोड देखने को मिला। Raw के इस एपिसोड के जरिए WWE अगले पीपीवी मनी इन द बैंक (Money in the bank) 2021 के बिल्ड-अप की शुरूआत कर चुकी है। आपको बता दें, इस हफ्ते Raw के दौरान अगले पीपीवी के लिए दो बड़े चैंपियनशिप मैच की घोषणा हुई। यही नहीं, Money in the bank लैडर मैच के लिए कई क्वालिफाइंग मैच भी देखने को मिले थे।

गौर करने वाली बात यह है कि क्वालिफाइंग मैच में हारकर कई दिग्गज सुपरस्टार्स Money in the bank लैडर मैच में जगह बनाने से चूक गए थे। इसके अलावा जिंदर महल ने वापसी करते हुए लैडर मैच में शामिल होने की इच्छा जाहिर की थी और शो के मेन इवेंट में Hell in a Cell मैच देखने को मिला था। इस आर्टिकल में हम 5 ऐसी बड़ी कहानियों का जिक्र करने वाले हैं जो कि इस हफ्ते WWE Raw के एपिसोड से निकलकर सामने आई।

5- कई WWE सुपरस्टार्स ने Raw में मनी इन द बैंक लैडर मैच के लिए क्वालीफाई किया

इस हफ्ते Raw में Money in the bank लैडर मैच के लिए कई क्वालिफाइंग मैच देखने को मिले। सबसे पहले रिकोशे ने एजे स्टाइल्स को हराकर अगले पीपीवी में होने जा रहे लैडर मैच में जगह बनाई। इसके बाद रिडल, ड्रू मैकइंटायर जबकि जॉन मॉरिसन, रैंडी ऑर्टन को हराकर लैडर मैच में जगह बना चुके हैं।

वहीं, विमेंस लैडर मैच के लिए विमेंस स्टार्स के बीच दो टैग टीम क्वालिफाइंग मैच देखने को मिले और एलेक्सा ब्लिस & निकी क्रॉस और असुका & नेओमी अपने-अपने मैच जीतकर लैडर मैच के लिए क्वालीफाई कर चुकी हैं। वहीं, अगले हफ्ते Raw में रैंडी ऑर्टन, एजे स्टाइल्स और ड्रू मैकइंटायर के बीच ट्रिपल थ्रेट मैच देखने को मिलेगा और इस मैच का विजेता Money in the bank लैडर मैच में जगह बना लेगा।

Edited by Subham Pal