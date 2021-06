5 बड़ी कहानियां जो इस हफ्ते WWE Raw के एपिसोड से सामने आई 

इस हफ्ते WWE रॉ (Raw) के एपिसोड के दौरान अगले पीपीवी मनी इन द बैंक (Money in the bank) 2021 का बिल्ड-अप जारी रहा। आपको बता दें, इस हफ्ते शो की शुरूआत में बैटल रॉयल मैच देखने को मिला था और इस मैच के विजेता को शो के मेन इवेंट में हुए WWE Money in the bank क्वालिफाइंग मैच में रैंडी ऑर्टन की जगह कम्पीट करने का मौका मिलने वाला था।

शो से रैंडी ऑर्टन की अनुपस्थिति की वजह से ही इस हफ्ते Raw में बैटल रॉयल मैच का आयोजन कराया गया था। रैंडी ऑर्टन के अलावा WWE चैंपियन बॉबी लैश्ले भी इस हफ्ते शो में नजर नहीं आए थे। हालांकि, बॉबी लैश्ले के लिए अगले हफ्ते Raw में जेवियर वुड्स के खिलाफ रिमैच बुक कर दिया गया है। इसके अलावा भी इस हफ्ते Raw के शो के दौरान काफी कुछ देखने को मिला और आइए इस हफ्ते Raw से सामने आई कहानियों पर एक नजर डालते हैं।

5- WWE Raw में निकी क्रॉस और एलेक्सा ब्लिस ने एक साथ आने के संकेत दिए

इस हफ्ते Raw में निकी क्रॉस ने शायना बैजलर का सामना किया और इस मैच के दौरान एलेक्सा ब्लिस ने शायना बैजलर का ध्यान भटकाया था। यही नहीं, ब्लिस ने रेजिनाल्ड और नाया जैक्स पर हमला भी किया था। इस वजह से निकी क्रॉस को इस मैच में बढ़त मिल गई और इसका फायदा उठाकर निकी अंत में शायना को हराने में कामयाब रही थी। इससे पहले निकी क्रॉस और एलेक्सा ब्लिस ने टैग टीम बनाकर मैच जीतते हुए Money in the bank लैडर मैच में जगह बनाई थी।

वहीं, इस हफ्ते WWE Raw में ब्लिस का निकी को मैच जीतने में मदद करना दर्शाता है कि शायद ये दोनों सुपरस्टार्स एक बार साथ आ सकती हैं। हालांकि, संभव यह भी है कि ब्लिस ने इस हफ्ते शायना बैजलर के खिलाफ निकी को मैच जीतने में इसलिए मदद की, क्योंकि बैकस्टेज शायना बैजलर ने एलेक्सा ब्लिस और डॉल लिली को काफी भला-बुरा कहा था।

Edited by Subham Pal