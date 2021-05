5 WWE सुपरस्टार्स जो केज के ऊपर से बहुत बुरी तरह से गिरे

WWE हैल इन ए सैल (Hell in a Cell) मैचों का इतिहास काफी पुराना रहा है। WWE में पहली बार कोई Hell in a Cell मैच 1997 Bad Blood पीपीवी में द अंडरटेकर (The Undertaker) और शॉन माइकल्स (Shawn Michaels) के बीच लड़ा गया था। दोनों के बीच बेहद कड़ा संघर्ष देखा गया, जिससे Hell in a Cell मैचों को धमाकेदार शुरुआत मिली थी।

हार्डकोर रेसलिंग पर आधारित इस तरह के मैचों में कई खतरनाक लम्हे भी देखे जाते रहे हैं, जिनमें अक्सर सुपरस्टार्स को असली में भी चोटिल होते देखा गया है। इस मैच को आज भी प्रो रेसलिंग के सबसे खतरनाक मैचों में से एक माना जाता है।

ये भी पढ़ें: 4 दिग्गज AEW सुपरस्टार्स जिन्हें रोमन रेंस ने WWE में हराया हुआ है

कई बार रेसलर्स को करीब 18-20 फुट ऊंचे सैल के ऊपर भी फाइट करते देखा गया है, वहीं कई नामी सुपरस्टार्स बुरी तरह सैल से नीचे जमीन पर भी गिर पड़े थे। इसलिए आइए जानते हैं उन 5 WWE सुपरस्टार्स के बारे में जो बुरी तरह से सैल से नीचे गिर गए थे।

ये भी पढ़ें: 4 WWE सुपरस्टार्स जिनके 3 या उससे ज्यादा बच्चे हैं

1997 WWE Bad Blood में शॉन माइकल्स की बुरी हालत हुई

जैसा कि हमने आपको बताया कि WWE में सबसे पहला Hell in a Cell मैच 1997 Bad Blood पीपीवी में अंडरटेकर और शॉन माइकल्स के बीच लड़ा गया था। दोनों के बीच बेहद कड़ा संघर्ष देखा गया, इसी मैच में एक ऐसा लम्हा भी आया जब माइकल्स केज से नीचे उतरने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अंडरटेकर उन्हें ऐसा करने से रोक रहे थे।

द हार्टब्रेक किड केज पर लटके हुए थे, तभी अंडरटेकर ने उनकी उंगलियों पर जोर से पैर मारने शुरू कर दिए, इसके चलते माइकल्स कई फुट नीचे रखी टेबल पर बहुत जोर से जा गिरे थे। इसके बावजूद माइकल्स मैच में बने रहे और करीब आधे घंटे चले इस मुकाबले के अंत में द डेड मैन को पिन कर जीत अपने नाम की थी।

Advertisement

ये भी पढ़ें: 4 WWE सुपरस्टार्स जो शादी से पहले ही माता-पिता बन गए

WWE और रेसलिंग से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ-साथ अपडेट्स, लाइव रिजल्ट्स को हमारे Facebook page पर पाएं।

1 / 5 NEXT