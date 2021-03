5 WWE सुपरस्टार्स जो रेसलिंग को नकली बताए जाने के बाद अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाए थे 

WWE को अस्तित्व में आए 7 दशक से ज्यादा समय बीत चुका है और आपको बता दें, शुरूआत में WWE को केवल अमेरिका के बड़े रेसलिंग प्रमोशंस में गिना जाता था। हालांकि, बाद में, WWE की वैश्विक स्तर पर पहचान बन गई और इस मुकाम तक पहुंचने में काफी मेहनत लगी थी। WWE की खास बात यह है कि यह एक स्क्रिप्टेड शो है और इस वजह से कंपनी अपने शोज के दौरान तरह-तरह के एक्सपेरिमेंट कर सकती है।

हालांकि, स्क्रिप्टेड शो होने के बावजूद सुपरस्टार्स द्वारा की गई रेसलिंग असली होती है और WWE इतिहास में कई सुपरस्टार्स मैच लड़ते हुए बुरी तरह चोटिल हो गए थे। यही वजह है कि जब WWE को फेक कहा जाता है तो सुपरस्टार इस बात को सहन नहीं कर पाते हैं। इस आर्टिकल में हम ऐसे 5 सुपरस्टार्स का जिक्र करने वाले हैं जो रेसलिंग को फेक बताए जाने की वजह से काफी गुस्सा हो गए थे।

5- बैकी लिंच ने WWE को फेक कहे जाने का जवाब रोंडा राउजी को दिया

बैकी लिंच और रोंडा राउजी

रोड टू WrestleMania 35 के दौरान बैकी लिंच vs रोंडा राउजी का फ्यूड उस वक्त नए स्तर पर पहुंच गया जब रोंडा राउजी ने WWE को फेक स्पोर्ट कह दिया था। WWE को फेक कहे जाने की वजह से बैकी लिंच बिल्कुल भी खुश नहीं थी और इसके बाद उन्होंने In the kliq को दिए इंटरव्यू में रोंडा राउजी पर जमकर निशाना साधा।

बैकी ने कहा कि वह पिछले 6 सालों से बिना थके रेसलिंग करती हुई आ रही हैं और रोंडा राउजी पार्ट टाइम शेड्यूल में केवल 4 महीने के अंदर ही रेसलिंग करने से थक गई है। इसके बाद बैकी लिंच WrestleMania 35 के मेन इवेंट में शार्लेट फ्लेयर और रोंडा राउजी को हराकर डबल चैंपियन बनने में कामयाब रही थी।

