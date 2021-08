5 WWE सुपरस्टार्स जिन्हें जॉन सीना ने SummerSlam में हराया हुआ है

समरस्लैम (SummerSlam) की गिनती साल में WWE के 4 सबसे बड़े शोज़ में की जाती है। इन दिनों SummerSlam के 34वें संस्करण की तैयारियां जोरों पर हैं, जिसके लिए कुल 3 मैचों की पुष्टि की जा चुकी है। जिनमें रोमन रेंस (Roman Reigns), गोल्डबर्ग (Goldberg) और शार्लेट (Charlotte) जैसे नामी रेसलर्स परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे।

इस साल कोई रेसलर पहली बार SummerSlam रिंग में कदम रख रहा होगा, तो कोई इससे पहले भी कई बार इस पीपीवी का हिस्सा बन चुका है। सबसे ज्यादा SummerSlam मैच लड़ने की लिस्ट में सबसे पहले स्थान पर द अंडरटेकर (The Undertaker) हैं और उसके बाद रैंडी ऑर्टन (Randy Orton) का नाम आता है।

वहीं जॉन सीना इस साल अपना 15वां SummerSlam मैच लड़ रहे होंगे और इस पीपीवी में 16 बार के WWE चैंपियन का जीत-हार का रिकॉर्ड (5-9) आपकी उम्मीद से काफी खराब रहा है। अभी तक SummerSlam में लड़े 14 मैचों में उन्हें केवल 5 जीत हासिल हुई हैं। इस आर्टिकल में हम सीना की उन्हीं 5 जीतों से अवगत कराने वाले हैं।

जॉन सीना vs बुकर टी - WWE SummerSlam 2004

Number 47 @JohnCena vs @BookerT5x for the united states title at summerslam 2004, cena wins#JohnCena50GreatestMatches — Mr. Curb Stomp (@BalrajSDhillon) July 8, 2012

जॉन सीना का WWE मेन रोस्टर डेब्यू साल 2002 में हुआ था और कुछ समय बाद ही उन्हें बड़े सुपरस्टार के रूप में दिखाया जाने लगा था। उन्हें फ्यूचर मेन इवेंट सुपरस्टार के रूप में तैयार किया जा रहा था और इस बीच 2004 में उन्होंने बुकर टी के खिलाफ अपना पहला SummerSlam मैच लड़ा। उस समय सीना और बुकर टी के बीच 'First in the best of Five' सीरीज की शुरुआत हुई थी।

Summerslam के मैच में सीना ने जीत दर्ज कर इस सीरीज में 1-0 की बढ़त प्राप्त की थी। वहीं आगे चलकर सीना ने सीरीज भी जीती, जिससे उन्हें No Mercy पीपीवी में बुकर के खिलाफ यूएस टाइटल शॉट मिला, जिसमें द चैंप जीत दर्ज कर अपने करियर में दूसरी बार यूएस चैंपियन बनने में सफल रहे थे।

