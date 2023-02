5 WWE Superstars जिन्हें Elimination Chamber मैचों में सबसे ज्यादा हार मिली है

Elimination Chamber: WWE का एलिमिनेशन चैंबर (Elimination Chamber) इवेंट इस साल कनाडा में होगा। WWE ने शो के लिए तैयारी शुरू कर दी है। कुछ Elimination Chamber मैचों का ऐलान देखने को मिल गया है और अन्य मुकाबलों के लिए भी स्टोरीलाइंस शुरू कर दी गई है।

Elimination Chamber मैचों का आयोजन सालों से देखने को मिल रहा है और इसका इतिहास बहुत बड़ा है। कई सारे सुपरस्टार्स ऐसे रहे हैं, जिन्होंने ढेरों बार इस मुकाबले में हिस्सा लिया है और उन्हें हार भी मिली है। खैर, इस आर्टिकल में हम 5 सुपरस्टार्स के बारे में बात करेंगे, जिन्होंने सबसे ज्यादा Elimination Chamber मैच हारे हैं।

5- WWE दिग्गज Kane ने 5 Elimination Chamber मैच हारे हैं

केन ने जबरदस्त कैरेक्टर और साइज के कारण हमेशा ही डॉमिनेट किया है। हालांकि, Elimination Chamber मैचों में इस दिग्गज का प्रदर्शन खराब रहा है। उन्होंने अभी तक इस मुकाबले में 5 बार हिस्सा लिया है और सभी मौकों पर उन्हें बड़ी हार का सामना करना पड़ा है। उन्होंने 5 मैचों में सिर्फ सिर्फ दो एलिमिनेशन किए हैं।

केन को Survivor Series 2002 में हुए WWE इतिहास के पहले Elimination Chamber मैच में हार का सामना करना पड़ा था। इसके अलावा New Year's Revolution 2006 और No Way Out 2009 में हुए Elimination Chamber मैच में भी द मॉन्स्टर की हार हुई थी। इस दिग्गज को 2011 और 2013 के चैंबर मुकाबले में भी हार मिली।

4- शेमस (5 हार)

शेमस ने अपने करियर में कई अलग-अलग तरह के मैचों में हिस्सा लिया और उन्हें जीता है। हालांकि, Elimination Chamber मैचों में 5 बार हिस्सा लेने के बावजूद कभी भी उन्हें जीत नहीं मिली है। Elimination Chamber 2010 में शेमस चैंपियन के तौर पर गए थे लेकिन वो मैच हारे थे और टाइटल को गंवा दिया था।

अगले ही साल एक बार फिर शेमस को चैंबर मैच में हार मिली। 2014 और 2015 के Elimination Chamber मुकाबले शेमस के लिए बिल्कुल खास साबित नहीं हुए और उनकी हार हुई। Elimination Chamber 2021 में शेमस WWE चैंपियनशिप जीतने का मौका गंवा बैठे थे। उम्मीद है कि आगे उनका प्रदर्शन बेहतर होगा।

3- कोफी किंग्सटन (5 हार)

कोफी किंग्सटन ने कई बार Elimination Chamber मैचों में हिस्सा लिया। वो इस तरह के मुकाबले में 6 बार नज़र आ चुके हैं और इसमें से एक बार उन्हें जीत मिली है। बाकी 5 मौकों पर इस दिग्गज को हार का सामना करना पड़ा है। किंग्सटन ने 2015 में WWE टैग टीम चैंपियनशिप के लिए हुए Elimination Chamber मैच को बिग ई के साथ मिलकर जीता था।

मौजूदा NXT टैग टीम चैंपियन ने 2010 और 2012 में WWE टाइटल के लिए हुए Elimination Chamber मैच को हारा था। इसके अलावा 2019, 2020 और 2021 में लगातार तीन बार किंग्सटन को चैंबर मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा है। यहां भी उनके हाथ से चैंपियन बनने का मौका गया है।

2- क्रिस जैरिको (7)

क्रिस जैरिको ने Elimination Chamber में बढ़िया प्रदर्शन किया है। वो इस मैच में 8 बार हिस्सा ले चुके हैं और उन्हें एक बार जीत मिली है। उन्होंने 7 चैंबर मैच हारे हैं लेकिन उन्होंने कुल 10 एलिमिनेशन किए हैं। यह सही मायने में एक बड़ी बात है। क्रिस ने भी लगातार तीन Elimination Chamber मैच हारे हैं।

Survivor Series 2002, SummerSlam 2003 और New Year's Revolution 2005 में WWE इतिहास के पहले तीन चैंबर मैच हुए थे। तीनों में जैरिको हारे थे। इसके अलावा दिग्गज को No Way Out 2008 और 2009 में भी Elimination Chamber मैच में हार मिली थी। Elimination Chamber 2010 में जैरिको ने जीत हासिल करके वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल पर कब्जा जमा लिया था। हालांकि, Elimination Chamber 2012 और 2013 इवेंट में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था।

1- रैंडी ऑर्टन (7 हार)

रैंडी ऑर्टन ने अपने करियर में 8 Elimination Chamber मैच लड़े हैं और उन्हें 7 में हार मिली है। ऑर्टन SummerSlam 2003 और New Year's Revolution 2005 के चैंबर मैच का हिस्सा थे और दोनों ही बार उन्हें हार मिली। Elimination Chamber 2010, 2011 और 2013 में उन्हें फिर हार का सामना करना पड़ा।

ऑर्टन ने 2014 के Elimination Chamber मैच में अपने वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल को जीत के साथ सफलतापूर्वक रिटेन कर लिया था। हालांकि, इसके बाद दिग्गज ने 2019 और 2021 का चैंबर मैच हारा। ऑर्टन ने 8 मुकाबलों में हिस्सा लेते हुए सिर्फ 6 ही एलिमिनेशन किए हैं। यह उनके रिकॉर्ड को और खराब दिखाता है।

