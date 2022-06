5 WWE Superstars जिन्हें Roman Reigns ने Hell in a Cell पीपीवी में हराया हुआ है

WWE में हैल इन ए सैल (Hell in a Cell) मैचों की शुरुआत साल 1997 में हुई थी, लेकिन Hell in a Cell को पीपीवी का दर्जा 2009 में मिला। ये पीपीवी हर साल फैंस का मनोरंजन करता आ रहा है, जिसमें 2-3 मुकाबले सैल के अंदर भी लड़े जाते हैं। इस तरह के मैच रेसलर्स की हार्डकोर रेसलिंग स्किल्स को सभी के सामने उजागर करते हैं।

ऐसे कई टॉप सुपरस्टार्स हैं जो कई बार इस पीपीवी का हिस्सा बन चुके हैं, कुछ मैचों में उन्हें हार मिली तो कुछ में जीत। रोमन रेंस (Roman Reigns) पिछले कई सालों से कंपनी के टॉप सुपरस्टार्स में से एक बने हुए हैं और Hell in a Cell पीपीवी में भी कई मैच लड़ चुके हैं।

रेंस ने WWE इस पीपीवी में कई बड़े सुपरस्टार्स को मात दी हुई है और इस आर्टिकल में हम उन्हीं कुछ सुपरस्टार्स के बारे में आपको बताने वाले हैं। इस दौरान 2018 में ब्रॉन स्ट्रोमैन (Braun Strowman) के खिलाफ रेंस के एक मैच को ब्रॉक लैसनर (Brock Lesnar) के दखल के कारण नो-कॉन्टेस्ट करार दिया गया था।

रोमन रेंस ने ब्रे वायट को हराया - WWE Hell in a Cell 2015

2015 Money in the Bank पीपीवी के MITB लैडर मैच में रोमन रेंस की हार का कारण बनकर ब्रे वायट ने उनसे दुश्मनी की शुरुआत की थी। इस फ्यूड के दौरान उनके बीच कई दिलचस्प मुकाबले हुए, जिनमें 2015 Hell in a Cell पीपीवी में हुआ मैच भी शामिल रहा।

Hell in a Cell मैच की शर्त इस मुकाबले को दिलचस्प बना रही थी। मैच में दोनों के बीच शुरू से लेकर अंत तक बहुत तगड़ा एक्शन देखा गया, वहीं मैच के अंतिम क्षणों में रेंस ने दमदार स्पीयर लगाकर वायट को पिन किया था। ये रेंस की WWE Hell in a Cell पीपीवी में सबसे पहली जीत रही।

रोमन रेंस ने रुसेव को हराया - WWE Hell in a Cell 2016

साल 2016 के अगस्त महीने में रोमन रेंस की दुश्मनी WWE यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन रुसेव से शुरू हुई। Clash of Champions में हुए मैच में रुसेव को हराकर रेंस अपने करियर में पहली बार यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन बने।

उसके बाद Hell in a Cell 2016 में रुसेव को चैंपियनशिप रीमैच मिला। इस Hell in a Cell मुकाबले में रुसेव के साथ लाना भी सैल के बाहर मौजूद रहीं, लेकिन मैच में दखल दे पाना उनके लिए संभव नहीं था। सैल के अंदर रेंस और रुसेव ने पीट-पीटकर एक-दूसरे की बुरी हालत कर दी थी, लेकिन अंत में द शील्ड के पूर्व मेंबर ने जोरदार स्पीयर लगाकर जीत अपने नाम की थी।

रोमन रेंस और डेनियल ब्रायन ने एरिक रोवन और ल्यूक हार्पर को हराया - WWE Hell in a Cell 2019

साल 2019 में जुलाई के एक SmackDown एपिसोड में किसी सुपरस्टार ने रोमन रेंस पर जानलेवा हमला करने की कोशिश की थी। इस बीच उन्हें हमला करने वाले सुपरस्टार को ढूंढने में डेनियल ब्रायन ने भी मदद की और बाद में पता चला कि एरिक रोवन ने उनपर अटैक किया था। इसके चलते Hell in a Cell 2019 पीपीवी में रोमन रेंस-डेनियल ब्रायन vs एरिक रोवन-ल्यूक हार्पर मैच को बुक किया गया। मैच में रेंस ने हार्पर को सुपरमैन पंच के बाद स्पीयर लगाकर उन्हें पिन कर जीत अपने नाम की।

रोमन रेंस ने जे उसो को हराया - WWE Hell in a Cell 2020

रोमन रेंस ने Summerslam 2020 में हील किरदार में वापसी की थी, उसके एक हफ्ते बाद ही Payback 2020 में नए WWE यूनिवर्सल चैंपियन बने। उसके बाद उनकी दुश्मनी अपने रियल लाइफ कज़िन ब्रदर जे उसो से शुरू हुई। Clash of Champions 2020 में रेंस ने जे उसो को हराकर अपने टाइटल को डिफेंड किया था, जिसमें जिमी उसो का दखल भी देखा गया।

वहीं रेंस ने Hell in a Cell 2020 में जे को एक और मौका दिया। इस 'आई क्विट' मैच में एक बार फिर जिमी बाहर आए और रेंस से कहा, 'भला इतना क्रूर कोई कैसे हो सकता है।' जिमी के दखल से ट्राइबल चीफ खुश नहीं थे, इसलिए उन्होंने अपने ही भाई पर गिलोटीन चोक लगा दिया। अपने भाई को दर्द से कराहते देख जे उसो को मजबूरन 'आई क्विट' कहकर हार स्वीकार करनी पड़ी थी।

