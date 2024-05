5 WWE Superstars जो बहुत जल्द विलन बनकर अपने दुश्मनों के ऊपर कहर ढा सकते हैं

WWE Superstars: ट्रिपल एच के एरा में WWE में काफी बदलाव देखने को मिले हैं। WWE रॉ (Raw) और स्मैकडाउन (SmackDown) में कई नई स्टोरीलाइन्स ने फैंस का दिल जीता है। इसके अलावा सुपरस्टार्स के बेबीफेस और हील टर्न पर भी अच्छे से काम किया गया है।

जैसे-जैसे कंपनी का काम आगे बढ़ेगा वैसे-वैसे कई सुपरस्टार्स के गिमिक में बदलाव आ सकता है।WWE King and Queen of the Ring प्रीमियम लाइव इवेंट के आयोजन में अब ज्यादा समय नहीं बचा है। ऐसे में कई नए मोड़ कंपनी में देखने को मिल सकते हैं। इस आर्टिकल में हम उन पांच सुपरस्टार्स के बारे में बात करेंगे जो बहुत जल्दी हील टर्न ले सकते हैं।

#5 लिव मॉर्गन WWE की हील चैंपियन बन सकती हैं

इस साल की शुरूआत में वापसी के बाद से लिव मॉर्गन के हील आर्क पर काम चल रहा है। टाइटल जीतने से वो अभी दूर हैं लेकिन कुछ मौके उन्हें जरूर मिले। वो बदला लेने के मूड से इस बार आईं हैं। रिया रिप्ली को इंजर्ड कर उन्होंने इसके संकेत दे दिए थे। वो अपनी हील टेंडेंसी दिखा चुकी हैं।

वो आने वाले हफ्तों में अपने आपको हील के रूप में मजबूत कर सकती हैं। WWE King and Queen of the Ring 2024 में उनका मुकाबला विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए बैकी लिंंच के साथ होगा। मुकाबले में वो बैकी के ऊपर इलीगल वेपन से हमला कर सकती हैं। इसके बाद वो एक दिलचस्प अंदाज में टाइटल जीतकर हील टर्न को पूरा कर सकती हैं।

#4 WWE सुपरस्टार कोफी किंग्सटन न्यू डे से रिश्ता तोड़ सकते हैं

WWE Raw में कोफी इस समय अकेले काम कर रहे हैं। ज़ेवियर वुड्स इंजरी से जूझ रहे हैं। उन्होंने इस हफ्ते King of the Ring टूर्नामेंट में गुंथर का सामना किया था। मजेदार बात ये है कि बैकस्टेज कोफी और कैरियन क्रॉस के बीच बातचीत हुई।

आप सभी को पता है कि क्रॉस के साथ इस समय जितने लोग भी जुड़े हैं उन्हें फायदा हुआ है। वो कोफी को भी डार्क साइड में धकेल सकते हैं। वुड्स और बिग ई की अनुपस्थिति में कोफी हील के तौर पर अपना सिंगल्स रन आगे बढ़ा सकते हैं। इस बात की संभावना अब ज्यादा लग रही है।

#3 WWE Raw स्टार ब्रॉन ब्रेकर

पहले लगा था कि SmackDown में ब्रॉन ब्रेकर अपना जलवा दिखाएंगे लेकिन ऐसा नहीं हुआ। WWE ड्राफ्ट में उन्हें रेड ब्रांड में चुना गया। एडम पीयर्स भी इस बात से खुश नज़र आए थे। ब्लू ब्रांड में ब्रेकर ने मोमेंटम हासिल कर लिया था लेकिन Raw में वो ज्यादातर बैकस्टेज ही दिखाई दिए हैं।

हालांकि, संभावित हील टर्न के साथ ब्रेकर के लिए रेड ब्रांड में चीजें बहुत जल्द बदल सकती हैं। उन्होंने हाल ही में बैकस्टेज King of the Ring टूर्नामेंट से खुद के बाहर होने का मजाक उड़ाया था। अब उन्हें एक मौके की तलाश है जिसके बाद वो पूरी तरह विलन बनकर सभी की हालत खराब कर सकते हैं।

#2 & 1 WWE सुपरस्टार टॉमैसो चैम्पा और जॉनी गार्गानो

DIY के इन दोनों सुपरस्टार्स को फैंस बहुत पसंद करते हैं। पिछले महीने इन दोनों ने मौजूदा वर्ल्ड टैग टीम चैंपियन आर-ट्रुथ & द मिज़ को चुनौती दी थी। हालांकि, दोनों को हार का सामना करना पड़ा था। चैंपियंस ने जीत हासिल करने के बाद चैम्पा और गार्गानो से हाथ मिलाने का प्रयास किया था लेकिन उन्हें अच्छी प्रतिक्रिया नहीं मिली।

अपने हालिया प्रदर्शन से निराश DIY SmackDown में बहुत जल्द हील बन सकते हैं। दोनों के लिए चीजें बहुत जल्द बदल सकती हैं। दोनों को मेन रोस्टर में आए हुए बहुत समय हो गया है। ऐसे में इनके लिए ट्रिपल एच जरूर कुछ ना कुछ बड़ा प्लान बना रहे होंगे।