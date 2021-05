WWE की 5 विमेंस स्टार्स जो मिस Money in the bank 2021 बन सकती हैं 

WWE ने इस Money in the bank पीपीवी के तारीख में बदलाव किया है और अब इस साल इस पीपीवी का आयोजन 18 जुलाई को होने जा रहा है। WWE ने तारीख में बदलाव इसलिए किया ताकि इस पीपीवी तक एरीना में लाइव ऑडियंस की वापसी हो जाए। आपको बता दें, इस पीपीवी के पहले होने जा रहे SmackDown के एपिसोड के जरिए लाइव ऑडियंस की वापसी होने जा रही है।

यह बात तो पक्की है कि फैंस की वापसी की वजह से इस साल Money in the Bank पीपीवी देखने में काफी मजा आने वाला है। आपको बता दें, साल 2017 से ही विमेंस स्टार्स के लिए भी Money in the bank मैच का आयोजन होने लगा है और अब तक कार्मेला, एलेक्सा ब्लिस, साशा बैंक्स और असुका विजेता रह चुकी हैं। इस आर्टिकल में हम 5 ऐसे विमेंस स्टार्स का जिक्र करने वाले हैं जो मिस Money in the bank 2021 बन सकती हैं।

5- WWE विमेंस स्टार लिव मॉर्गन मिस Money in the bank 2021 बन सकती हैं

साल 2019 में नए गिमिक में वापस लौटने के बाद लिव मॉर्गन को ठीक तरह से पुश नहीं दिया गया। हालांकि, अगर लिव इस साल Money in the bank कॉन्ट्रैक्ट जीत जाती हैं तो चीजें बदल सकती है। बेली ने भी हाल ही में दिए इंटरव्यू में लिव या रूबी रायट में से किसी एक सुपरस्टार के इस साल Money in the bank ब्रीफकेस जीतने की भविष्यवाणी की थी।

लिव मॉर्गन इस साल मिस Money in the bank बनने की बेहतरीन विकल्प हो सकती हैं। अगर लिव यह ब्रीफकेस जीतती हैं तो इसे कैश इन करके WWE में पहला टाइटल जीतने से पहले उनकी ठीक तरह से बुकिंग की जानी चाहिए। हालांकि, अगर लिव मॉर्गन चैंपियन बनती हैं तो यह देखना रोचक होगा कि टैग टीम के रूप में रायट स्क्वॉड का भविष्य क्या होने वाला है।

