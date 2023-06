5 WWE Superstars जिन्होंने Money in the Bank इवेंट में कॉन्ट्रैक्ट जीता और इसे कैश-इन करके चैंपियन बने

Money in the Bank: WWE में मनी इन द बैंक (Money in the Bank) कॉन्ट्रैक्ट को जीतकर कई सारे रेसलर्स ने इसे सफलतापूर्वक कैश-इन किया है। अमूमन सुपरस्टार्स लैडर मैच में रिस्क लेते हैं और ब्रीफकेस पर कब्जा करते हैं। कंपनी के इतिहास में ज्यादातर सुपरस्टार्स ने Money in the Bank कॉन्ट्रैक्ट को जीतने के बाद इसे थोड़े समय तक होल्ड किया है।

कुछ रेसलर्स ऐसे भी रहे हैं, जिन्होंने ब्रीफकेस जीतने के बाद इसे ज्यादा समय तक अपने पास नहीं रखते हुए कैश-इन कर दिया। इस आर्टिकल में हम 5 WWE सुपरस्टार्स के बारे में बात करेंगे, जिन्होंने Money in the Bank में ही कॉन्ट्रैक्ट जीतकर इसे कैश-इन करते हुए चैंपियनशिप पर कब्जा किया है।

5- WWE Money in the Bank विजेता Kane

केन WWE इतिहास के पहले सुपरस्टार बने थे, जिन्होंने Money in the Bank इवेंट में ही लैडर मैच जीता और थोड़े समय बाद ब्रीफकेस को दांव पर लगा दिया। दरअसल, 2010 के Money in the Bank में उन्होंने यह कारनामा किया था।

वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए हुए कॉन्ट्रैक्ट मैच में केन ने धमाकेदार अंदाज में जीत दर्ज की। इसी शो में रे मिस्टीरियो ने जैक स्वैगर को हराकर अपने टाइटल को सफलतापूर्वक रिटेन किया था। केन ने आकर रे पर कॉन्ट्रैक्ट कैश-इन किया और नए चैंपियन बन गए।

4- डीन एम्ब्रोज़

डीन एम्ब्रोज़ का Money in the Bank कॉन्ट्रैक्ट कैश-इन जरूर सभी को याद होगा। 2016 के लैडर मैच में एम्ब्रोज़ ने जीत हासिल की थी। इसी शो में रोमन रेंस और सैथ रॉलिंस के बीच वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप मैच देखने को मिला था।

मैच में सैथ ने जीत दर्ज करते हुए टाइटल पर कब्जा किया। बाद में डीन एम्ब्रोज़ ने आकर सैथ पर पीछे से हमला किया और अपना Money in the Bank कॉन्ट्रैक्ट कैश-इन करके नए वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बनने में सफल रहे।

3- एलेक्सा ब्लिस

एलेक्सा ब्लिस के लिए 2018 का Money in the Bank इवेंट काफी यादगार रहा था। उन्होंने विमेंस लैडर मैच में बड़ी जीत दर्ज की और इतिहास की दूसरी विमेंस स्टार बनीं, जिन्होंने MITB कॉन्ट्रैक्ट पर कब्जा किया हुआ है।

नाया जैक्स और रोंडा राउजी के Raw विमेंस चैंपियनशिप मैच में एलेक्सा ब्लिस ने इंटरफेयर किया। उन्होंने राउजी पर हमला किया और मैच DQ से खत्म हो गया। ब्लिस ने जैक्स पर कॉन्ट्रैक्ट कैश-इन किया और जीत दर्ज करके नई Raw विमेंस चैंपियन बनीं।

2- बेली

बेली के लिए Money in the Bank लैडर मैच काफी अहम था। वो काफी समय से संघर्ष कर रही थीं लेकिन 2019 के विमेंस MITB लैडर मुकाबले में उन्हें जीत मिली। उन्होंने थोड़े समय बाद ही इसे कैश-इन कर दिया।

शार्लेट फ्लेयर ने इसी शो में बैकी लिंच को लेसी एवंस की इंटरफेरेंस का फायदा उठाकर हराते हुए SmackDown विमेंस चैंपियनशिप जीत ली थी। मैच के बाद बेली ने आकर चौंकाया। उन्होंने फ्लेयर पर Money in the Bank कॉन्ट्रैक्ट कैश-इन किया और नई चैंपियन बन गईं।

1- लिव मॉर्गन

लिव मॉर्गन के लिए Money in the Bank 2022 इवेंट हमेशा ही यादगार रहेगा। इस शो में उन्होंने लंबे इंतजार और कड़ी मेहनत के बाद आखिर विमेंस लैडर मैच में जीत हासिल की। उन्होंने थोड़े समय बाद इसे कैश-इन भी कर दिया।

रोंडा राउजी ने इसी शो में कड़े संघर्ष और पैर में चोट लगने के बाद भी नटालिया को हराकर SmackDown विमेंस चैंपियनशिप को रिटेन किया था। मैच के बाद लिव मॉर्गन ने आकर अपना कॉन्ट्रैक्ट दांव पर लगाया और जीत हासिल करके करियर की पहली विमेंस चैंपियनशिप जीती।

