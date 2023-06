WWE इतिहास के 6 Money in the Bank लैडर मैच जिनका आयोजन WrestleMania में हुआ है

Money in the Bank: WWE मनी इन द बैंक (Money in the Bank) लैडर मैचों का आयोजन काफी समय से देखने को मिल रहा है। 2005 में पहली बार इस तरह का मैच देखने को मिला था। आपको बता दें कि शुरुआती Money in the Bank लैडर मुकाबले रेसलमेनिया (WrestleMania) में हुए थे। बाद में MITB के लिए अलग इवेंट बनाया गया। इस आर्टिकल में हम WrestleMania में हुए सभी 6 Money in the Bank लैडर मैचों के बारे में बात करेंगे।

6 Money in the Bank लैडर मैच जो WWE WrestleMania में हुए हैं

- WrestleMania 21: WWE इतिहास का पहला Money in the Bank लैडर मैच इस शो में हुआ था। यहां ऐज ने क्रिस बेनोइट, क्रिस जैरिको, क्रिश्चियन, शेल्टन बेंजामिन और केन को हराकर बड़ी जीत दर्ज की थी। वो पहले MITB विजेता बने थे।

- WrestleMania 22: बॉबी लैश्ले, फिनली, मैट हार्डी, रिक फ्लेयर, रॉब वैन डैम और शेल्टन बेंजामिन के बीच दूसरा Money in the Bank लैडर मैच हुआ था। अंत में रॉब ने हार्डी और बेंजामिन को लैडर पर से नीचे गिराया और खुद ब्रीफकेस निकलकर जीत हासिल की।

- WrestleMania 23: तीसरा Money in the Bank मैच बेहतरीन साबित हुआ था। इसमें सीएम पंक, ऐज, फिनली, जैफ हार्डी, मैट हार्डी, मिस्टर कैनेडी, बुकर टी और रैंडी ऑर्टन ने हिस्सा लिया था। अंत में कैनेडी ने सीएम पंक पर लैडर से हमला किया और खुद ब्रीफकेस निकालकर जीत हासिल की।

- WrestleMania 24: कार्लिटो, क्रिस जैरिको, सीएम पंक, जॉन मॉरिसन, MVP, मिस्टर कैनेडी और शेल्टन बेंजामिन के बीच इतिहास का चौथा Money in the Bank लैडर मैच हुआ था। यहां पंक ने लैडर की स्टेप्स में जैरिको के पैरों को बांधा और खुद ब्रीफकेस निकालकर जीत हासिल की।

- WrestleMania 25: क्रिश्चियन, सीएम पंक, फिनली, केन, कोफी किंग्सटन, मार्क हेनरी, MVP और शेल्टन बेंजामिन के बीच Money in the Bank लैडर मुकाबला धमाकेदार रहा। पंक ने अंत में केन पर जबरदस्त किक्स लगाई और इसी कारण बिग रेड मशीन नीचे गिर गए। पंक ने ऊपर चढ़कर कॉन्ट्रैक्ट निकाला। वो लगातार दूसरी बार इस मैच को जीतने में सफल रहे।

- WrestleMania 26: ग्रेंडेस्ट स्टेज ऑफ देम ऑल में आखिरी Money in the Bank लैडर मैच क्रिश्चियन, डॉल्फ ज़िगलर, ड्रू मैकइंटायर, एवन बोर्न, केन, कोफी किंग्सटन, जैक स्वैगर, मैट हार्डी, MVP और शेल्टन बेंजामिन के बीच हुआ। जैक स्वैगर और क्रिश्चियन लैडर के टॉप पर थे। यहां जैक ने दिग्गज पर ब्रीफकेस से हमला कर दिया और क्रिश्चियन धराशाई हो गए। स्वैगर ने ब्रीफकेस निकालते हुए जीत दर्ज की।

