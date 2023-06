WWE Money in the Bank से जुड़े 7 दिलचस्प बातें जिनके बारे में आपको जरूर जानना चाहिए

Money in the Bank: WWE मनी इन द बैंक (Money in the Bank 2023) का आयोजन 1 जुलाई को लंदन में होगा। यह कंपनी के टॉप 5 प्रीमियम लाइव इवेंट्स में से एक है। निश्चित ही यह इवेंट किसी भी स्टार की किस्मत को रातों-रात बदल सकता है। MITB कॉन्ट्रैक्ट जीतने वाला सुपरस्टार कभी भी, कहीं भी, किसी भी चैंपियनशिप को चैलेंज कर सकता है।

इस मैच की शुरुआत साल 2005 में हुई थी। अभी तक कई स्टार हैं, जो इस ब्रीफकेस को जीतकर वर्ल्ड चैंपियन बन चुके हैं। वहीं कुछ स्टार्स ऐसे भी हैं जो इसे सफलतापूर्वक कैश-इन नहीं कर पाए हैं। Money in the Bank में कई रोचक चीजें भी हुई हैं, जिन पर सभी का ध्यान नहीं गया होगा। इस आर्टिकल में हम Money in the Bank से जुड़ी 7 दिलचस्प बातों के बारे में बताएंगे जिनके बारे में आपको जरूर जानना चाहिए

#7- विमेंस सुपरस्टार ने हर बार सफलतापूर्वक किया है अपना Money in the Bank ब्रीफकेस कैशइन

Master Monépulator @LitasaultBanks Bayley cashing in was legendary!

- Some people speculated whether she'd be the first failed cash-in but she did it successfully!

- This made her the first women's grand slam champion

- The crowd reaction was almost, if not as loud, as NXT Takeover Brooklyn!

साल 2017 में पहली बार विमेंस Money in the Bank लैडर मैच हुआ था, जिसे कार्मेला ने जीता था। इसके बाद से एलेक्सा ब्लिस, बेली, ओस्का, निकी क्रॉस और लिव मॉर्गन ने Money in the Bank कॉन्ट्रैक्ट को जीता है। दिलचस्प बात यह है कि इन सभी स्टार्स ने 100% सफलता के साथ अपने कॉन्ट्रैक्ट को कैश-इन किया है। आपको बता दें कुछ स्टार्स ने तो उसी इवेंट में ही अपने ब्रीफकेस को कैशइन किया।

#6- 2020 में पहली बारह WWE हेडकार्टर में हुए Money in the Bank Ladder मैच

2020 में हुआ WWE Money in the Bank प्रीमियम लाइव इवेंट कंपनी के इतिहास के सबसे विचित्र शोज़ में से एक था। यह शो COVID-19 के दौरान हुआ था और इसे बिना फैंस के ही कराया गया था। आपको बता दें कि WWE ने दोनों लैडर्स मैच को स्टैमफोर्ड स्थित टाइटन टॉवर में कराने का फैसला किया था। यह पहली बार था जब कंपनी ने लैडर मैचों को WWE हेडक्वार्टर में करवाया था।

#5- WWE Money in the Bank 2020 में एक साथ मेंस और विमेंस लैडर मैच हुआ था

साल 2020 में कोविड के कारण कंपनी ने Money in the Bank 2020 को ना सिर्फ WWE हेडक्वाटर में होस्ट किया बल्कि कंपनी के इतिहास में पहली बार दो MITB मैच (मेंस और विमेंस) एक साथ देखने मिले थे। मेंस और विमेंस रोस्टर के सुपरस्टार्स एक साथ बिल्डिंग के टॉप में जाकर MITB ब्रीफकेस पर कब्जा जमाने के लिए लड़ रहे थे। आपको बता दें कि अंत में ओस्का और ओटिस ने इस मैच को जीतकर इतिहास रचा था।

#4- विमेंस Money in the Bank ब्रीफकेस को सबसे लंबे समय तक अपने पास रखने वाली सुपरस्टार हैं कार्मेला

कार्मेला एक इंटरव्यू के दौरान

Money in the Bank 2017 में पहली बार विमेंस MITB लैडर मैच हुआ था, जिसे कार्मेला ने जीता था। सभी स्टार्स के पास इस कॉन्ट्रैक्ट को कैश-इन करने के लिए 365 दिन का समय रहता है। कार्मेला ने Money in the Bank ब्रीफकेस को 287 दिनों तक अपने पास रखा था, जो आज भी एक रिकॉर्ड है।

#3- सबसे कम समय तक मिस्टर Money in the Bank रहने वाले सुपरस्टार हैं केन

केन, सैथ रॉलिंस के साथ

WWE हॉल ऑफ फेमर केन के नाम सबसे कम समय तक मिस्टर Money in the Bank रहने का रिकॉर्ड दर्ज है। बिग रेड मशीन ने साल 2010 में MITB कॉन्ट्रैक्ट को जीता था। केवल 49 मिनट बाद ही उन्होंने जैक स्वैगर को हराने वाले रे मिस्टीरियो पर अपना MITB कॉन्ट्रैक्ट कैश-इन किया और नए वर्ल्ड चैंपियन बन गए थे।

#2- लगातार दो Money in the Bank कॉन्ट्रैक्ट जीतने वाले सुपरस्टार हैं सीएम पंक

दो बार के मिस्टर MITB हैं सीएम पंक

पूर्व वर्ल्ड चैंपियन सीएम पंक के लिए Money in the Bank लैडर मैच काफी ज्यादा यादगार रहा है। वो लगातार दो बार Money in the Bank ब्रीफकेस पर कब्जा करने वाले इकलौते सुपरस्टार हैं। वो इसे दोनों बार सफलतापूर्वक कैश-इन कर वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बनने में कामयाब भी रहे थे। कह सकते हैं कि टॉप रेसलिंग स्टार बनने में Money in the Bank ने सीएम पंक के करियर में अहम योगदान निभाया है।

#1- कार्मेला लगातार दो Money in the Bank मैच जीतने वाली इकलौती विमेंस सुपरस्टार हैं

पूर्व विमेंस चैंपियन कार्मेला

एक तरफ जहां सीएम पंक लगातार दो बार Money in the Bank लैडर मैच जीतने वाले इकलौते मेंस सुपरस्टार हैं, दो दूसरी तरफ विमेंस रोस्टर में यह रिकॉर्ड कार्मेला के नाम हैं। WWE Money in the Bank 2017 में कार्मेला को जेम्स ऐल्सवर्थ ने जीतने में मदद की थी। इसके बाद SmackDown Live में फिर से लैडर मैच का ऐलान किया गया था, जिसे अंत में कार्मेला ने ही जीता था।

