7 WWE Superstars जिन्होंने सिर्फ एक बार Money in the Bank लैडर मैच में हिस्सा लिया है और उन्हें जीत मिली है

Money in the Bank: WWE में काफी समय से मनी इन द बैंक (Money in the Bank) लैडर मैचों का आयोजन हो रहा है। इस तरह के मैच में काफी सारे रेसलर्स ने हिस्सा लिया है। कुछ ऐसे भी सुपरस्टार्स रहे हैं, जो काफी बार इस मैच का हिस्सा बने हैं और उन्हें उतनी सफलता नहीं मिली है।

दूसरी ओर कुछ चुनिंदा रेसलर्स ने सिर्फ एक बार लैडर मुकाबले में जगह बनाई है और इसमें उन्हें जीत भी मिली। इसलिए इस आर्टिकल में हम 7 WWE सुपरस्टार्स के बारे में बात करेंगे, जिन्होंने एक बार Money in the Bank लैडर मैच में जगह बनाई है और इसमें उन्होंने जीत हासिल की।

7 WWE सुपरस्टार्स जिन्होंने सिर्फ एक बार Money in the Bank लैडर मैच में हिस्सा लिया और उन्हें जीत मिली

1- ब्रॉक लैसनर: Money in the Bank 2019 लैडर मैच से पहले सैमी ज़ेन को किसी ने चोटिल कर दिया था। इसी कारण लैडर मैच के अंत में अचानक ब्रॉक लैसनर ने उनकी जगह हिस्सा लिया। उन्होंने ब्रीफकेस निकालते हुए जीत दर्ज की।

2- जॉन सीना: WWE दिग्गज जॉन सीना अपने करियर में ज्यादातर समय चैंपियन रहे हैं और उनपर कई बार Money in the Bank कॉन्ट्रैक्ट कैश-इन हुआ है। आपको बता दें कि वो भी एक बार ब्रीफकेस जीत चुके हैं। 2012 के लैडर मैच में उन्होंने बड़ी जीत दर्ज की थी। वो एक बार इस तरह के मैच का हिस्सा बने थे और उसमें ही उनकी जीत हुई है।

3- ब्रॉन स्ट्रोमैन: मॉन्स्टर अमंग मैन हमेशा से ही अपने डॉमिनेंट अंदाज के लिए जाने जाते हैं। स्ट्रोमैन ने Money in the Bank 2018 लैडर मैच में हिस्सा लिया था। उन्होंने पहली बार इस तरह के मुकाबले में जगह बनाई थी और यहां कॉन्ट्रैक्ट जीता था।

4- ओटिस: ओटिस के लिए Money in the Bank 2020 मैच काफी लकी रहा था। WWE हेडक्वार्टर्स पर हुए इस मैच में पहली बार उन्होंने हिस्सा लिया। अंत में एजे स्टाइल्स से ब्रीफकेस छूटकर ओटिस के हाथ में आ गया। इसी के चलते उन्हें जीत मिली।

5- बिग ई: न्यू डे के सदस्य बिग ई काफी सालों से WWE का हिस्सा हैं। हालांकि, उन्होंने सिर्फ एक बार Money in the Bank लैडर मैच में जगह बनाई है। वो 2021 के लैडर मुकाबले का हिस्सा बने थे और इसमें उन्हें जीत मिली थी।

6- ऑस्टिन थ्योरी: ऑस्टिन थ्योरी को मेन रोस्टर पर आए ज्यादा समय नहीं हुआ है। वो सिर्फ एक बार Money in the Bank लैडर मैच का हिस्सा बने हैं और इसमें भी उन्हें जीत मिली है। वो 2022 के लैडर मुकाबले में ब्रीफकेस जीतने में सफल रहे थे।

7- बेली: बेली ने अपने लंबे WWE करियर में एक बार 2019 में Money in the Bank लैडर मैच में हिस्सा लिया था। इस मुकाबले में दिग्गज विमेंस रेसलर को बड़ी जीत मिली थी।

