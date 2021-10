8 सिंगल्स सुपरस्टार्स जिन्हें WWE 2021 में टैग टीम चैंपियन बना चुकी है

The #WWERaw Tag Team Championship will be on the line when #RKBro collide with @AJStylesOrg & @TheGiantOmos at #WWECrownJewel! @RandyOrton @SuperKingofBros ms.spr.ly/6017Xlp53 https://t.co/K0PzOTvYqE

The #WWERaw Tag Team Championships will be won by @AJStylesOrg and @TheGiantOmos when they defeat @RandyOrton @SuperKingofBros at #WWECrownJewel !There, I fixed it for y’all! twitter.com/wwe/status/144…