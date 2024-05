AEW Double or Nothing 2024: पीपीवी में होने वाले सभी मैचों पर नज़र 

Double or Nothing 2024 Match Card: ऑल एलीट रेसलिंग (AEW) का अगला पीपीवी डबल ऑर नथिंग (Double or Northing 2024) है, जिसका आयोजन 26 मई को लास वेगास के MGM ग्रैंड गार्डन एरीना में होने वाला है। यह इवेंट काफी ज्यादा खास होने वाला है और रेसलिंग फैंस की नज़र पूरी तरह इसके ऊपर होने वाली है।

अभी तक AEW ने इस पीपीवी की शानदार बुकिंग की है और 5 जबरदस्त मैचों को बुक किया है। इनमें से 4 मुकाबले चैंपियनशिप के लिए होने वाले हैं। स्वर्व स्ट्रिकलैंड, टोनी स्टॉर्म, रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग और विलो नाईटइंगेल जैसे चैंपियंस अपनी-अपनी चैंपियनशिप को सिंगल्स मैच में डिफेंड करने वाले हैं। इसके अलावा टीम एलीट और टीम AEW के बीच 8 मैन टैग टीम मुकाबला होने वाला है, जिसके लिए कैनी ओमेगा ने अहम शर्त का भी ऐलान किया है।

इसी साल All Elite Wrestling का हिस्सा बनने वालीं मर्सेडीज मोने अपना पहला मैच इसी पीपीवी में लड़ने वाली हैं। वो TBS चैंपियनशिप के लिए लड़ने वाली हैं और उनकी कोशिश अपने पहले ही मैच में चैंपियन बनने की होगी। मोने के अलावा क्रिश्चियन के पास भी इसी पीपीवी में वर्ल्ड चैंपियन बनने का मौका होने वाला है।

इसके अलावा अभी तक ऐसे कई बड़े सुपरस्टार्स हैं जिन्हें इस इवेंट के लिए बुक नहीं किया गया है। इसमें एडम कोपलैंड, जॉन मोक्सली, समोआ जो, क्रिस जैरिको, सराया जैसे बड़े सुपरस्टार्स शामिल हैं। Double or Nothing पीपीवी में काफी समय बचा हुुआ है और इसी वजह से उम्मीद की जा सकती है कि निश्चित तौर पर आने वाले समय में और भी शानदार मैचों को इसमें जोड़ा जा सकता है। इस आर्टिकल में हम Double or Nothing में होने वाले मैचों के बारे में बताने वाले हैं।

AEW Double or Nothing 2024 का पूरा मैच कार्ड इस प्रकार है:

1) स्वर्व स्ट्रिकलैंड (चैंपियन) vs क्रिश्चियन केज - AEW वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए सिंगल्स मैच

2) 'टाइमलेस' टोनी स्टॉर्म (चैंपियन) vs सेरेना डीब - विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए सिंगल्स मैच

3) रॉड्रिक स्टॉन्ग (चैंपियन) vs विल ऑस्प्रे - इंटरनेशनल चैंपियनशिप के लिए सिंगल्स मैच

4) विलो नाईटइंगेल (चैंपियन) vs मर्सेडीज मोने - TBS चैंपियनशिप के लिए सिंगल्स मैच

5) द एलीट (काजुचिका ओकाड़ा, जैक पैरी और द यंग बक्स के मैथ्यू जैक्सन एवं निक जैक्सन) vs टीम AEW (ब्रायन डेनियलसन, एडी किंग्सटन और FTR के डैक्स हार्वुड एवं कैश व्हीलर) - एनार्की इन द एरीना मैच

