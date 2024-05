AEW Double or Nothing 2024: 2 अच्छी चीज़ें जो डबल और नथिंग में देखने को मिलीं और 2 जो बहुत बुरी रहीं

AEW Double or Nothing Best & Worst: AEW डबल और नथिंग (Double or Nothing 2024) काफी धमाकेदार साबित हुआ। इस PPV में AEW ने कई शानदार मैच बुक किए और टाइटल चेंज देखने को मिले। कंपनी ने मेन इवेंट मैच को खतरनाक बनाने की पूरी कोशिश की। कुल मिलाकर AEW का यह इवेंट काफी ज्यादा सफल रहा।

AEW के Double or Nothing इवेंट में कुछ चीज़ों ने बहुत ज्यादा प्रभावित किया और कुछ मौकों पर बुकिंग फैसलों के कारण निराशा का सामना भी करना पड़ा। इस आर्टिकल में हम AEW Double or Nothing की 2 अच्छी और 2 बुरी बातों को लेकर चर्चा करने वाले हैं।

1- AEW Double or Nothing की अच्छी बात: एनार्की ऑफ एरीना मैच

AEW Double or Nothing के मेन इवेंट में एनार्की ऑफ एरीना मैच देखने को मिला। इसमें यंग बक्स, जैक पैरी और काजूचिका ओकाडा का सामना ब्रायन डेनियलसन, FTR और डार्बी एलिन से हुआ। यह मैच शुरुआत से लेकर अंत तक काफी ज्यादा मनोरंजक साबित हुआ। इसे आसानी से Double or Nothing का सबसे अच्छा मैच कहा जा सकता है।

मुकाबले में सुपरस्टार्स लहूलुहान हुए और उन्होंने काफी ज्यादा रिस्क लिया। डार्बी एलिन मैच के दौरान कई खतरनाक स्पॉट्स का हिस्सा बने। मुकाबले के अंत में भी शानदार स्टोरीटेलिंग देखने को मिली। यंग बक्स, जैक पैरी और काजूचिका ओकाडा ने बड़ी जीत अपने नाम की। इसे जरूर लंबे समय तक याद रखा जाएगा।

1- बुरी बात: मर्सेडीज़ मोने के AEW TBS चैंपियनशिप जीत से ज्यादा धोखे वाले एंगल को प्राथमिकता देना

मर्सेडीज़ मोने ने AEW में कुछ हफ्ते पहले डेब्यू करके फैंस को चौंका दिया था। Double or Nothing इवेंट में आखिर मोने का इन-रिंग डेब्यू हुआ। उन्होंने अपनी पूर्व विरोधी विलो नाईटइंगेल का सामना किया और उन्हें शानदार मैच में हराकर AEW TBS चैंपियनशिप पर कब्जा कर लिया। मर्सेडीज़ को अपनी जीत को सेलिब्रेट करने का मौका भी मिला।

इन सभी चीज़ों के बावजूद कंपनी की सबसे बड़ी विमेंस स्टार मोने की जीत को ज्यादा प्राथमिकता देने के बजाय मैच के बाद क्रिस स्टेटलैंडर के विलो नाईटइंगेल को दिए गए धोखे पर फोकस किया गया। इस चीज़ ने काफी निराश किया। AEW इस एंगल को Dynamite या Collision के अगले शो के लिए बचाकर रख सकता था। मोने की जीत से फैंस का पूरी तरह से ध्यान भटक गया, जो एकदम खराब चीज़ रही।

2- अच्छी बात: MJF की AEW में चौंकाने वाली वापसी

MJF काफी महीनों से एक्शन से दूर हैं और फैंस उन्हें बहुत मिस कर रहे थे। उनके जाने के बाद AEW के प्रोडक्ट में काफी गिरावट आई और सभी का उत्साह भी शोज़ को लेकर खत्म हो रहा था। हर कोई MJF की वापसी की मांग कर रहा था और Double or Nothing में आखिर उनका रिटर्न देखने को मिल गया।

MJF ने एडम कोल के प्रोमो सैगमेंट में दखल दिया और आकर उनकी हालत खराब की। उन्होंने कोल और विंस मैकमैहन पर निशाना साधा। MJF ने इस रोचक सैगमेंट के दौरान क्लियर कर दिया कि वो AEW का ही हिस्सा रहेंगे। MJF की वापसी के कारण साफ तौर पर यह शो याद रहेगा।

2- बुरी बात: AEW Double or Nothing में ज्यादातर मैचों में दखल देखने को मिला

AEW के मुख्य शो में 10 मैच देखने को मिले। इसमें से 7 मुकाबलों में अन्य सुपरस्टार्स का दखल देखने को मिला। यह चीज़ सही मायने में काफी निराशाजनक रही। शो की शुरुआत में हुए AEW इंटरनेशनल चैंपियनशिप मैच में किंगडम ने इंटरफेयर किया। वर्ल्ड टाइटल मैच में क्रिश्चियन केज के साथियों ने दखल दिया।

हाउस ऑफ ब्लैक ने TNT टाइटल मैच में इंटरफेयर किया। इसके अलावा कई अन्य मैचों में भी यही ट्रेंड देखने को मिला। साफ तौर AEW का Double or Nothing में इस तरह की चीज़ करना खराब रहा। AEW को साफ तौर पर इंटरफेरेंस की संख्या के मामले में गिरावट लाने की जरूरत है।