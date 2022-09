AEW वर्ल्ड चैंपियन Jon Moxley के धमाकेदार मैच के ऐलान के बाद भी Dynamite को हुआ बड़ा नुकसान, जानिए क्या रही शो की व्यूअरशिप?

अनडिस्प्यूटेड AEW वर्ल्ड चैंपियन जॉन मोक्सली

AEW: AEW Dynamite का इस हफ्ते All Out से पहले आखिरी एपिसोड देखने को मिला। Dynamite के इस एपिसोड ने एक बार फिर 1 मिलियन का आंकड़ा पार किया लेकिन इसके बावजूद भी शो को काफी नुकसान हुआ। बता दें, इस शो के दौरान All Out के लिए जॉन मोक्सली (Jon Moxley) के धमाकेदार मैच का ऐलान हुआ और इस इवेंट में वो सीएम पंक (CM Punk) के खिलाफ अपना अनडिस्प्यूटेड AEW वर्ल्ड टाइटल डिफेंड करने वाले हैं।

बता दें, इस हफ्ते AEW Dynamite में जॉन मोक्सली ने अनडिस्प्यूटेड वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच का कॉन्ट्रैक्ट रिंग में छोड़ दिया था। इसी शो के दौरान सीएम पंक ने कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हुए शिकागो में होने जा रहे इवेंट में जॉन मोक्सली के खिलाफ अपना मैच ऑफिशियल कराया था। यही नहीं, Dynamite में All Out के लिए मालाकाई ब्लैक, ब्रॉडी किंग & बडी मैथ्यूज vs मीरो, स्टिंग & डार्बी एलिन के मैच का भी ऐलान हुआ। इस मैच के ऐलान के साथ ही ब्लैक के रिलीज को लेकर अटकलें समाप्त हो गईं।

Brandon Thurston @BrandonThurston

1,020,000 viewers

P18-49 rating: 0.35

#2 cable original in P18-49

patreon.com/wrestlenomics AEW Dynamite last night on TBS (8-10pm):1,020,000 viewersP18-49 rating: 0.35#2 cable original in P18-49 AEW Dynamite last night on TBS (8-10pm):1,020,000 viewersP18-49 rating: 0.35#2 cable original in P18-49📊 patreon.com/wrestlenomics https://t.co/gi5c5OGJlz

WrestleNomics के ब्रैंडन थ्रस्टन ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि इस हफ्ते भी Dynamite के शो ने 1 मिलियन का आंकड़ा पार किया लेकिन पिछले हफ्ते की तुलना में शो को इस हफ्ते 29000 कम दर्शक मिले। हालांकि, इस शो की 18-49 डेमो रेटिंग में 0.01 की बढ़ोतरी देखने को मिली। बता दें, पिछले हफ्ते AEW Dynamite में जॉन मोक्सली और सीएम पंक का वर्ल्ड चैंपियनशिप यूनिफिकेशन मैच में आमना-सामना हुआ था और मोक्सली ने मैच में पंक को 3 मिनट में हराकर सभी को हैरान कर दिया था।

फैंस ने AEW Dynamite की रेटिंग को लेकर दी प्रतिक्रिया

इस हफ्ते AEW Dynamite के एपिसोड को यूएस ओपन टूर्नामेंट से सीधी टक्कर मिल रही थी। इसके बावजूद भी Dynamite का 1 मिलियन का आंकड़ा पार करना तारीफ के योग्य है। अब फैंस ने इस चीज़ को लेकर प्रतिक्रिया दी है।

Lee @lennyhem_ @BrandonThurston That’s a phenomenal number considering Serena Williams was playing. Phenomenal. @BrandonThurston That’s a phenomenal number considering Serena Williams was playing. Phenomenal.

(यह काफी शानदार आंकड़ा है खासकर जब सेरेना विलियम्स खेल रही थीं।)

Ⓜ️ikeyworldpeace 🤌🏾 @mikeyinallcaps @BrandonThurston Well AEW is not clearly not gaining market share from WWE so I don’t see you very much competition here. @BrandonThurston Well AEW is not clearly not gaining market share from WWE so I don’t see you very much competition here.

(AEW को WWE से मार्केट शेयर हासिल करने में कामयाबी नहीं मिल रही है, इसलिए मैं यहां उतना कम्पटीशन नहीं देखता हूं।)

Sir Suplex @SirSuplex



Really good stuff! @BrandonThurston WWE and AEW both did very well against the US Open.Really good stuff! @BrandonThurston WWE and AEW both did very well against the US Open.Really good stuff!

(WWE और AEW दोनों ने US Open के खिलाफ अच्छा किया। यह काफी अच्छी चीज़ है।)

🏴‍☠️Unfrozen Caveman Gamer🏴‍☠️ @CavemanGamer @BrandonThurston This has to be considered a win for them even if they didn't win the night because every news channel was pushing people to the US Open. @BrandonThurston This has to be considered a win for them even if they didn't win the night because every news channel was pushing people to the US Open.

(इसे उनके लिए जीत समझा जाएगा क्योंकि हर एक न्यूज चैनल लोगों को यूएस ओपन देखने के लिए पुश कर रही थी।)

WWE और रेसलिंग से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ-साथ अपडेट्स, लाइव रिजल्ट्स को हमारे Facebook page पर पाएं।

LIVE POLL Q. 0 votes so far

Edited by Subham Pal