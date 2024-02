AEW Revolution 2024: मैच कार्ड, भारत में कब, कहां, कितने बजे और कैसे लाइव देखा जा सकता है?

AEW Revolution 2024: AEW रेवोल्यूशन (Revolution 2024) के लिए फैंस बहुत ज्यादा उत्साहित नज़र आ रहे हैं। इस इवेंट में स्टिंग के करियर का आखिरी मैच देखने को मिलेगा। इसके अलावा AEW द्वारा कई जबरदस्त मैच बुक कर दिए गए हैं। अभी तक Revolution के लिए 9 मैच ऑफिशियल हो चुके हैं। इसमें से 6 मुकाबले चैंपियनशिप के लिए होंगे और तीन नॉन-टाइटल मैच शामिल हैं।

AEW ने इस बार कम मैच बुक किए हैं और साफ तौर पर वो रेसलिंग क्वालिटी पर ध्यान देने की कोशिश करेंगे। इस आर्टिकल में हम AEW Revolution 2024 में होने वाले सभी मैचों पर एक नज़र डालेंगे और यह भी जानेंगे कि भारत में इस इवेंट को कैसे देख सकते हैं।

AEW Revolution 2024 का आयोजन कब और कहां होने वाला है?

AEW Revolution 2024 का आयोजन 3 मार्च 2024 को ग्रीन्सबोरो, नॉर्थ कैरोलिना के ग्रीन्सबोरो कोलिसियम एरीना में देखने को मिलेगा। इस इवेंट को स्टिंग के आखिरी मैच की टैगलाइन दी गई है और इसी के चलते ज्यादातर फैंस उत्साहित हैं।

AEW Revolution 2024 को भारत में कब, कहां और कैसे लाइव देखा जा सकता है?

AEW Revolution का प्रसारण भारत में रविवार 4 मार्च 2024 को होगा। आप इस शो को Euro Sports पर सुबह 6:30 से देख सकते हैं। इसके अलावा आप Jio TV पर भी ऑनलाइन इस प्रीमियम लाइव इवेंट को देख सकते हैं।

AEW Revolution 2024 का मैच कार्ड:

- स्टिंग और डार्बी एलिन (c) vs यंग बक्स (AEW टैग टीम चैंपियनशिप के लिए टोर्नेडो टैग टीम मैच)

यह स्टिंग का रिटायरमेंट मैच होगा।

- समोआ जो vs हैंगमैन पेज vs स्वर्व स्ट्रिकलैंड (AEW वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए ट्रिपल थ्रेट मैच)

- ऑरेंज कैसिडी vs रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग (AEW इंटरनेशनल चैंपियनशिप मैच)

- टोनी स्टॉर्म vs डेओना पुर्राज़ो (AEW विमेंस चैंपियनशिप मैच)

- एडी किंग्सटन vs ब्रायन डेनियलसन (AEW कॉन्टिनेंटल ट्रिपल क्राउन चैंपियनशिप मैच)

अगर डेनियलसन की हार हुई, तो उन्हें किंग्सटन से हाथ मिलाना होगा।

- क्रिश्चियन केज vs डेनियल गार्सिया (AEW TNT चैंपियनशिप मैच)

- FTR vs जॉन मोक्सली और क्लॉडियो कास्टगनोली (टैग टीम मैच)

- विल ऑस्प्रे vs कोनोसुके ताकेशिता

- क्रिस जैरिको vs वार्डलो vs पावरहाउस हॉब्स vs लांस आर्चर vs हुक vs ब्रायन केज vs दो नाम अनाउंस होने वाले हैं (भविष्य में AEW वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच पाने के लिए ऑल स्टार स्क्रैंबल मैच)

AEW को अगर Revolution प्रीमियम लाइव इवेंट को खास बनाना है, तो उन्हें कुछ शॉक्स और सरप्राइज भी प्लान करने पड़ सकते हैं।