AEW x NJPW: Forbidden Door 2023 में होने वाले सभी मैचों की लिस्ट: CM Punk समेत कई दिग्गज बनेंगे शो का हिस्सा

AEW: AEW x NJPW: Forbidden Door 2023 इवेंट अब कुछ ही घंटों दूर है। इस शो में कई तगड़े मैच देखने को मिलने वाले हैं। AEW के कुछ दिग्गज रेसलर्स का सामना NJPW के बड़े स्टार्स से होने वाला है। इस शो में कुल 14 मैच देखने को मिलने वाले हैं। AEW और IWGP टाइटल्स भी डिफेंड होते हुए नज़र आएंगे।

AEW इस शो द्वारा ओवेन हार्ट कप की शुरुआत करने वाला है और टूर्नामेंट के दो अहम मैच यहां देखने को मिलेंगे। शो में कुछ टैग टीम मैच भी देखने को मिलेंगे। अच्छी बात यह है कि पिछले साल के AEW x NJPW: Forbidden Door इवेंट के मुकाबले इस बार का शो ज्यादा बेहतर नज़र आ रहा है।

AEW के सभी बड़े स्टार्स इस शो में नज़र आएंगे। पिछले साल NJPW के कुछ टॉप रेसलर्स ने Forbidden Door इवेंट में हिस्सा नहीं लिया था। हालांकि, इस साल चीज़ें बदली हुई हैं। इसी वजह से फैंस के बीच अलग लेवल पर हाइप बनी हुई है। इस आर्टिकल में हम AEW x NJPW: Forbidden Door 2023 इवेंट के पूरे मैच कार्ड पर एक नज़र डालने वाले हैं।

AEW x NJPW: Forbidden Door 2023 में इस साल कौन-कौन से मैच होने वाले हैं?

प्री-शो:

- अथीना vs बिली स्टार्क्ज़ (विमेंस ओवेन हार्ट कप टूर्नामेंट का पहला राउंड)

- यूनाइटेड एम्पायर vs लॉस इंगोबरनेबल्स डे जापोन (सिक्स मैन टैग टीम मैच)

- स्टू ग्रेसन vs एल फैंटास्मो

- मोगुल एम्बेसी vs रोपोंगी वाईस और एल डेस्पराडो (सिक्स मैन टैग टीम मैच)

मुख्य कार्ड:

- क्रिस जैरिको, सैमी गुवेरा और मिनोरू सुजुकी vs स्टिंग, डार्बी एलिन और तैत्सुया नाइटो (6 मैन टैग टीम मैच)

- ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब, कोनोसुके ताकेशिता और शोटा उमिनो vs द एलीट, एडी किंग्सटन और टोमोहीरो इशीई (10 मैन टैग टीम मैच)

- ब्रायन डेनियलसन vs काज़ूचिका ओकाड़ा

- एडम कोल vs टॉम लॉलर

- सीएम पंक vs सातोशी कोजिमा (मेंस ओवेन हार्ट कप टूर्नामेंट का पहला राउंड)

- कैनी ओमेगा (c) vs विलऑस्प्रे (IWGP यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप मैच)

- सनाडा (c) vs जंगल बॉय (IWGP वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप मैच)

- ऑरेंज कैसिडी (c) vs ज़ैक सेबर जूनियर vs कात्सुयोरी शिबाटा vs डेनियल गार्सिया (AEW इंटरनेशनल चैंपियनशिप के लिए फैटल 4 वे मैच)

- टोनी स्टॉर्म (c) vs विलो नाईटइंगेल (AEW विमेंस चैंपियनशिप मैच)

- MJF (c) vs हिरोशी तानाहाशी (AEW वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच)

