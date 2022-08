WWE Clash at the Castle इवेंट में AJ Styles का नहीं होगा मैच, दिग्गज ने बड़ा बयान देकर जताई निराशा?

3 सितंबर को यूके में WWE Clash at the Castle इवेंट का आयोजन होगा। इस इवेंट के लिए कुछ मैचों का ऐलान हो गया। करीब 30 साल बाद किसी बड़े इवेंट का आयोजन WWE द्वारा यूके में कराया जा रहा है। WWE सुपरस्टार एजे स्टाइल्स (AJ Styles) ने संकेत दिए है कि वो इस इवेंट का हिस्सा नहीं होंगे। शायद इस खबर से फैंस को झटका जरूर लगा होगा। आपको पता है एजे स्टाइल्स WWE के बहुत बड़े सुपरस्टार हैं। उनका इस इवेंट में ना होना मतलब कहीं ना कहीं WWE को नुकसान होगा।

WWE सुपरस्टार एजे स्टाइल्स का बड़ा बयान

रोमन रेंस और ड्रू मैकइंटायर के बीच इस इवेंट में WWE अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए मैच होगा। ये मेन इवेंट मैच होगा। हालांकि इस मैच में बदलाव भी हो सकता है। कैरियन क्रॉस इस मैच का हिस्सा बन सकते हैं। लिव मॉर्गन भी इस इवेंट में अपनी SmackDown विमेंस चैंपियनशिप को शायना बैजलर के खिलाफ डिफेंड करेंगी। दोनों के बीच कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है। इसके अलावा 6 विमेंस टैग टीम मैच का ऐलान भी कर दिया गया है।

SummerSlam 2022 में भी एजे स्टाइल्स का मैच नहीं था। हालांकि लोगन पॉल की मदद करने एजे स्टाइल्स रिंग में आए थे। एजे स्टाइल्स ने सिएम्पा के ऊपर अटैक किया था। इस वजह से ही लोगन पॉल की जीत हुई थी। Inside the Rope को हाल ही में एजे स्टाइल्स ने अपना इंटरव्यू दिया। WWE Clash at the Castle इवेंट को लेकर उन्होंने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा,

मैं इस शो का हिस्सा जरूर होना चाहूंगा। मुझे नहीं पता है कि मेरे लिए क्या स्टोरी है। हालांकि ये काफी शर्मनाक बात है। अन्य रेसलर्स के पास अच्छी स्टोरीलाइन है। मैं इस बात से दुखी नहीं हूंगा कि वहां मौजूद नहीं रहूंगा क्योंकि आपको अच्छे मैच वहां देखने को मिलेंगे।

एजे स्टाइल्स की ये बातें सुनकर तो ऐसा ही लग रहा है कि उनके लिए कोई स्टोरीलाइन नहीं है। हालांकि अगले हफ्ते रेड ब्रांड के एपिसोड में बॉबी लैश्ले के साथ उनका मुकाबला यूएस चैंपियनशिप के लिए होगा।

