द फीन्ड के साथी ने अपने WWE कॉन्ट्रैक्ट और मां बनने के प्लान के बारे में किया खुलासा

हाल ही में WWE सुपरस्टार एलेक्सा ब्लिस चर्चा का विषय बन गईं थी। रियान कैबरेरा के साथ उन्होंने सगाई रचा ली है। तीन बार की रॉ विमेंस चैंपियन, दो बार कि स्मकैडाउन विमेंस चैंपियन और दो बार कि विमेंस टैग टीम चैंपियन एलेक्सा ब्लिस इस साल काफी चर्चा में रही हैं।

WWE सुपरस्टार ने कही बड़ी बात

Better Together with Maria podcast में हाल ही में एलेक्सा ब्लिस ने अपना इंटरव्यू दिया। यहां उन्होंने मां बनने के प्लान और WWE कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात की। एलेक्सा ब्लिस ने कहा,

इस बारे में हमने विचार किया है और देखेंगे जब मेरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। तीन, साढ़े तीन साल की बात है। इसके बाद वो फ्री हो जाएंगी। तब मैं ठीक भी रहूंगी। मैं अपना पहला बच्चा 45 साल की उम्र में नहीं पैदा करना चाहती हूं।

देखा जाए तो ये साल एलेक्सा ब्लिस के लिए काफी खास रहा है। पिछले चार महीनों में उन्होंने जो कैरेक्टर निभाया है वो काफी शानदार रहा है। ब्रे वायट के साथ वो इस समय रॉ में जबरदस्त काम कर रही है। WWE ने शानदार पुश एलेक्सा ब्लिस को दिया है और उऩ्होंने इसका फायदा भी उठाया है। जब द फीन्ड की फ्यूड ब्रॉन स्ट्रोमैन के साथ थी तो तब एलेक्सा ब्लिस भी चर्चा का विषय बन गई थी। किसी ने नहीं सोचा था कि ब्रे वायट के साथ उनकी जोड़ी आगे जाकर बनेगी।

एलेक्सा ब्लिस और द फीन्ड पहले स्मैकडाउन का हिस्सा थे लेकिन पिछले महीने ड्राफ्ट में दोनों को रॉ में डाल दिया गया है। अब रॉ में इन दोनों का किरदार शानदार चल रहा है। रॉ की रेटिंग बढ़ाने में भी इन दोनों का बहुत हाथ है। द फीन्ड भी जल्द ही टाइटल पिक्चर में शामिल होने वाले है। और वहां पर एलेक्सा ब्लिस का रोल भी तगड़ा रहने वाला है। फिलहाल फायर फ्लाई फनहाउस में ये दोनों अच्छा काम कर रहे हैं। दोनों का रोल काफी मजेदार लग रहा है। पिछले कुछ हफ्तों से द फीन्ड ने ये भी दर्शा दिया है कि वो जल्द ही टाइटल पिक्चर में शामिल होने वाले हैं।

