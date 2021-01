जॉन सीना को लेकर WWE दिग्गज का चौंकाने वाला खुलासा

Arn & @HeyHeyItsConrad dive into this stacked card featuring:



Ambrose vs Owens

Charlotte vs Becky

New Day vs The Usos

Plus the 30 man Rumble!#RoyalRumble2016 is available now over on @adfreeshows & everywhere else at 6am ET Don’t Miss It! pic.twitter.com/2cBDdZcEGM