मेरे ऊपर हमला नहीं होता तो...'- WWE Clash at the Castle में Roman Reigns के मैच में दखल देने वाले स्टार का अबतक का सबसे बड़ा खुलासा

WWE Clash At The Castle Austin Theory Claim: WWE जल्द ही Clash at the Castle प्रीमियम लाइव इवेंट के दूसरे एडिशन का आयोजन करने वाली है। पिछली बार क्लैश एट द कैसल (Clash at the Castle) के मेन इवेंट में रोमन रेंस (Roman Reigns) ने ड्रू मैकइंटायर (Drew Mcintyre) को हराकर अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप रिटेन की थी। अब मौजूदा चैंपियन ने दावा किया है कि अगर टायसन फ्यूरी नहीं होते तो वो इस मुकाबले के दौरान वर्ल्ड चैंपियन बन जाते।

यह दावा WWE टैग टीम चैंपियन ऑस्टिन थ्योरी ने किया है। थ्योरी ने हाल ही में Daily Star के साथ दिए इंटरव्यू में पिछली बार इस इवेंट को लेकर अपना अनुभव शेयर किया। ऑस्टिन ने कहा कि अगर बॉक्सर टायसन फ्यूरी ने Clash at the Castle 2022 में उनपर हमला नहीं किया होता तो वो Money in the Bank कॉन्ट्रैक्ट कैश इन करते हुए अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियन बन जाते।

पूर्व यूएस चैंपियन ने कहा,

ऑस्टिन थ्योरी WWE WrestleMania में द रॉक के खिलाफ मैच लड़ना चाहते हैं

WWE सुपरस्टार्स ऑस्टिन थ्योरी और ग्रेसन वॉलर WrestleMania XL में SmackDown टैग टीम चैंपियनशिप जीतने के बाद से ही सातवें स्थान पर हैं। इसके बाद इन दोनों को नई चैंपियनशिप सौंपते हुए WWE टैग टीम चैंपियन बना दिया गया था। थ्योरी अभी भी पिछले साल उनपर द रॉक द्वारा हुए हमले को भूले नहीं हैं।

उन्होंने हाल ही में Solo Wrestling पर इस बारे में बात की और वो WrestleMania में द रॉक के खिलाफ मैच लड़ना चाहते हैं। ऑस्टिन थ्योरी ने इस इंटरव्यू के दौरान कहा,

" उन्होंने मेरे सैगमेंट में दखल दिया था। वो अपने साथी पैट मैकेफी को बचाने आए थे। उन्होंने सोचा था कि वो आसानी से पैट को बचा लेंगे लेकिन मैंने उन्हें उनकी जगह दिखाई। उन्हें काफी असुरक्षित महसूस हुआ इसलिए उन्होंने मुझे पीपल्स एल्बो दे दिया था। मैं उनके खिलाफ WrestleMania में मैच लड़ना चाहता हूं।"