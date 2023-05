WWE Night of Champions के बाद नए वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन को लेकर बनाए गए प्लान का हुआ खुलासा, Cody Rhodes से होगा मैच?

Night of Champions: WWE क्रिएटिव हेड ट्रिपल एच (Triple H) ने पिछले महीने नई वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप को कंपनी में शामिल करने का ऐलान किया था। 27 मई को सऊदी अरब में होने वाले आगामी नाईट ऑफ चैंपियंस (Night of Champions) PLE में फैंस को नए वर्ल्ड चैंपियन का पता चलेगा। हाल ही में आई रिपोर्ट्स में इस चैंपियनशिप से जुड़े प्लान्स के बारे में बताया गया है।

नए वर्ल्ड चैंपियन के लिए कंपनी ने टूर्नामेंट का आयोजन किया था, जिसमें Raw और SmackDown दोनों ही ब्रांड के सुपरस्टार्स ने भाग लिया था। Night of Champions में होने वाले टूर्नामेंट के फाइनल में सैथ रॉलिंस और एजे स्टाइल्स ने अपनी जगह बनाई थी। दोनों में से कोई एक नया वर्ल्ड चैंपियन बनकर सामने आएगा। इसके पहले दोनों स्टार्स का टाइटल मुकाबला Money in the Bank 2019 में हुआ था, जहां विजिनरी ने अपनी यूनिवर्सल चैंपियनशिप रिटेन की थी।

पहले आई कुछ रिपोर्ट्स में सैथ रॉलिंस को नई वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप का सबसे बड़ा दावेदार बताया गया था। Xero News की रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी में इस प्लान पर चर्चा चल रही है कि Night of Champions में जीतने के बाद सैथ रॉलिंस, कोडी रोड्स के खिलाफ अपनी चैंपियनशिप डिफेंड कर सकते हैं। हालांकि, इन प्लान्स की पुष्टी नहीं हुई है क्योंकि कई लोग एजे स्टाइल्स के जीतने के आसार लगा रहे हैं।

पूर्व WWE राइटर ने Seth Rollins और AJ Styles के मैच पर अपनी राय रखी

Wrestling with Freddie पॉडकास्ट में बात करते हुए पूर्व WWE राइटर फ्रेडी प्रिंस जूनियर ने सैथ रॉलिंस और एजे स्टाइल्स के मैच के बारे में अपनी राय रखते हुए कहा,

"अगर यह मुख्य वर्ल्ड चैंपियनशिप है, तो एक आदमी जो हर हफ्ते, वीकली एपीसोड्स, सभी PLE और बेहतरीन स्टोरीलाइन में रहते हैं, वो सैथ रॉलिंस है। यह एक बड़ी बात है। अगर टाइटल का कोई नया वर्जन डेब्यू करने जा रहा हो, तब आप एजे स्टाइल्स पर दाव लगा सकते हैं, जो निश्चित तौर पर एक दिग्गज हैं। वो पहले भी वर्ल्ड टाइटल जीत चुके हैं। फैंस फिर से उन्हें वर्ल्ड चैंपियन बनता हुआ देखना चाहेंगे।"

WWE और रेसलिंग से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ-साथ अपडेट्स, लाइव रिजल्ट्स को हमारे Facebook page पर पाएं।

Poll : 0 votes