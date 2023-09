33 साल के WWE Superstar के The Judgment Day जॉइन करने की संभावनाओं के बीच आया अपडेट, रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा

The Judgment Day: मौजूदा अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस (Roman Reigns) के द ब्लडलाइन (The Bloodline) ग्रुप के टूटने के बाद इस समय द जजमेंट डे (The Judgment Day) कंपनी का सबसे डॉमिनेंट फैक्शन है। पूर्व NXT सुपरस्टार जेडी मैकडॉनघ (JD McDonagh) ने कई बार ग्रुप मेंबर्स की मदद की है। हाल ही में आई रिपोर्ट में उनके इस हील फैक्शन का मेंबर बनने की स्थिति के बारे में खुलासा करते हुए बताया गया है।

द जजमेंट डे ग्रुप को WWE हॉल ऑफ फेमर ऐज ने बनाया था, जिसमें पहले डेमियन प्रीस्ट, फिर रिया रिप्ली को शामिल किया गया था। हालांकि, फिन बैलर के ग्रुप में आते ही ऐज को निकाल दिया गया था। डॉमिनिक मिस्टीरियो भी इस फैक्शन का हिस्सा बने। 33 साल के जेडी मैकडॉनघ भी इस ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं। उन्होंने लगभग दो हफ्ते पहले सैमी ज़ेन को हराकर फैक्शन के सभी मेंबर्स को प्रभावित किया था। ऐसा लग रहा है कि अब वो जजमेंट डे का हिस्सा बन गए हैं। वो पिछले हफ्ते डॉमिनिक मिस्टीरियो के साथ भी दिखे थे।

Fightful Select के अनुसार, जेडी मैकडॉनघ को हालिया Raw के एपिसोड में मौजूदा नॉर्थ-अमेरिकन चैंपियन डॉमिनिक मिस्टीरियो के साथ दिखाया जाना था लेकिन बाद में प्लान्स को बदल दिया गया था। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि मैकडॉनघ अभी भी ग्रुप का ऑफिशियली हिस्सा नहीं बने हैं।

अगले हफ्ते WWE Raw के एपिसोड में होगा बड़ा चैंपियनशिप मैच

इस महीने की शुरूआत में हुए Payback 2023 में जजमेंट डे के फिन बैलर और डेमियन प्रीस्ट ने केविन ओवेंस और सैमी ज़ेन को हराकर अनडिस्प्यूटेड WWE टैग टीम चैंपियनशिप जीती थी। Raw के हालिया एपिसोड में कोडी रोड्स और डॉमिनिक मिस्टीरियो के बीच मैच हुआ था, जहां कोडी ने मौजूदा नॉर्थ अमेरिकन चैंपियन को हराया था।

मैच के बाद जजमेंट डे, कोडी पर हमला करने के लिए आगे बढ़े थे लेकिन सैमी ज़ेन और केविन ओवेंस ने आकर स्थिति को संभाला और हील स्टेबल को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था। इसके बाद WWE ने बाद में ऐलान किया कि अगले हफ्ते रेड ब्रांड शो में प्रीस्ट और बैलर अपनी अनडिस्प्यूटेड WWE टैग टीम चैंपियनशिप ओवेंस और ज़ेन के खिलाफ डिफेंड करेंगे।

