WWE SummerSlam 2023 में दिग्गज के खिलाफ Brock Lesnar लड़ सकते हैं मैच, रिपोर्ट में हुआ चौंकाने वाला खुलासा 

Brock Lesnar & Cody Rhodes: WWE नाईट ऑफ चैंपियंस (Night of Champions 2023) प्रीमियम लाइव इवेंट में ब्रॉक लैसनर (Brock Lesnar) ने कोडी रोड्स (Cody Rhodes) को मात दी थी। कई अटकलें सामने आई हैं कि बीस्ट नए वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन सैथ रॉलिंस (Seth Rollins) के खिलाफ स्टोरीलाइन की शुरूआत कर सकते हैं। हालांकि, दूसरी तरफ रोड्स के साथ उनकी दुश्मनी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है।

WWE Night of Champions में ब्रॉक लैसनर ने कोडी को हराकर कंपनी में अपना दबदबा बरकरार रखा था। बीस्ट और अमेरिकन नाईटमेयर एक-दूसरे पर एक-एक जीत दर्ज कर चुके हैं। हालांकि, जिस तरह से दोनों के बीच दुश्मनी जारी है, उससे यह अंदाजा लगाना ज्यादा मुश्किल नहीं है कि दोनों का Money in the Bank या SummerSlam में फिर से बड़ा मुकाबला हो सकता है।

Wrestling Observer Newsletter पर डेव मैल्टज़र ने बताया कि Money in the Bank PLE में सैथ रॉलिंस और ब्रॉक लैसनर के बीच मैच का कोई प्लान नहीं है। मौजूदा स्टोरीलाइन के हिसाब से रॉलिंस से मैच के पहले ब्रॉक लैसनर का रोड्स से मुकाबला हो सकता है। उन्होंने कहा,

"रॉलिंस के लिए फिलहाल कोई भी चैलेंजर नहीं है। मैंने यह सोचा था कि हो सकता है कि लैसनर ने जिस तरह से कोडी को हराया था, उसके बाद वो नई वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करें, ताकि यह मुख्य वर्ल्ड चैंपियनशिप की तरह लगे। फिलहाल ऐसा कोई प्लान नहीं है और रोड्स ने भी प्रोमो में कहा था कि लैसनर और वो एक-एक बार जीत दर्ज कर चुके हैं। निश्चित ही वो लैसनर के खिलाफ तीसरे मैच पर बात कर रहे हैं। इस दुश्मनी को SummerSlam 2023 तक बचाया जा सकता है क्योंकि लैसनर ज्यादा शोज़ में नहीं दिखेंगे।"

WWE @WWE



#WWERaw "BROCK LESNAR IS AFRAID OF CODY RHODES!" "BROCK LESNAR IS AFRAID OF CODY RHODES!"#WWERaw https://t.co/54Vsetawg0

पिछले हफ्ते हुए WWE Raw में Cody Rhodes ने दी Brock Lesnar को एक और मैच की चुनौती

WWE Night of Champions से पहले ब्रॉक लैसनर ने कोडी रोड्स पर किमुरा लॉक लगाकर उनके हाथ को चोटिल कर दिया था। इसके बावजूद भी पूर्व आईसी चैंपियन ने सऊदी इवेंट में बीस्ट के खिलाफ मैच लड़ा था। हालांकि, उन्हें इसमें हार का सामना करना पड़ा था। पिछले हफ्ते Raw के एपिसोड में कोडी ने लैसनर को ओपन चैलेंज देते हुए एक और मैच के लिए ललकारा था।

WWE और रेसलिंग से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ-साथ अपडेट्स, लाइव रिजल्ट्स को हमारे Facebook page पर पाएं।

Poll : 0 votes