WWE में 9 साल पहले Night of Champions में Brock Lesnar और John Cena के बीच हुआ था धमाकेदार मैच, विवादित अंत बना चर्चा का विषय

Brock Lesnar vs John Cena: WWE नाईट ऑफ चैंपियंस (Night of Champions 2014) का मेन इवेंट यादगार रहा था। यहां ब्रॉक लैसनर (Brock Lesnar) और जॉन सीना (John Cena) के बीच तगड़ा मुकाबला हुआ था। दरअसल, लैसनर की वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप दांव पर लगी थी। मैच का अंत DQ द्वारा हुआ था और सैथ रॉलिंस (Seth Rollins) ने मनी इन द बैंक (Money in the Bank) कॉन्ट्रैक्ट कैश-इन करने की कोशिश भी की थी।

मैच शुरू होते ही रिंग कॉर्नर पर लैसनर ने जॉन पर शोल्डर से हमला किया। बाद में सीना ने क्लोथ्सलाइन लगाकर वापसी की। लैसनर ने सीना के मूव को काउंटर करके उन्हें किमुरा लॉक में फंसाया। बड़ी मुश्किल से जॉन ने खुद को सबमिशन से बचाया। लैसनर ने दिग्गज पर जर्मन सुपलेक्स लगाया और एक बार फिर लॉक में फंसाया।

जॉन सीना ने रोप्स को पैरों से टच करके सबमिशन को रोका। सीनेशन लीडर ने पंच लगाकर वापसी करने की कोशिश की लेकिन ब्रॉक ने जर्मन सुप्लेक्स लगाकर फिर से दबदबा बनाया। द बीस्ट ने सीना को लगातार तीन ट्रेडिशनल सुपलेक्स दिए। ब्रॉक का डॉमिनेशन जारी रहा और उन्होंने जॉन की रिब्स को निशाना बनाया।

लैसनर ने शोल्डर अटैक द्वारा फिर से सीना पर दबदबा बनाया। चैलेंजर ने ब्रॉक पर पंच लगाए और उन्होंने बहुत अच्छी तरह से काउंटर करके क्लोथ्सलाइन दी। द बीस्ट ने फिर से सबमिशन लगाने की कोशिश की लेकिन वो सफल नहीं हुए। लैसनर ने जॉन को बेली-टू-बेली सुप्लेक्स लगाकर पिन किया। हालांकि, सीना ने किकआउट किया।

सीना के पंच को एक बार फिर ब्रॉक ने काउंटर किया और शानदार स्ट्राइक्स लगाई। सीना ने एटीट्यूड एडजस्टमेंट देने की कोशिश की और लैसनर ने काउंटर करके जर्मन सुप्लेक्स लगाया। ब्रॉक ने दबदबा जारी रखते हुए अपने ग्लव्ज़ भी निकाल दिए। हालांकि, अचानक जॉन ने लैसनर को उठाकर एटीट्यूड एडजस्टमेंट दिया। इसपर सीना ने किकआउट किया।

WWE Night of Champions 2014 में Brock Lesnar vs John Cena के मैच का अंत विवादित रहा

ब्रॉक ने सीना को F5 देने के लिए उठाया लेकिन दिग्गज ने खुद का बचाव करके चैंपियन पर STF लगाया। ब्रॉक ने रिवर्स किया और जॉन को किमुरा लॉक में फंसाया। जॉन ने ताकत का उपयोग करके ब्रॉक को उठाया और वापसी की। जॉन ने द बीस्ट को AA गया और फिर STF में फंसाया। लैसनर इससे बच गए लेकिन जॉन ने फिर से दिग्गज को एटीट्यूड एडजस्टमेंट दिया।

लग रहा था कि सीना की जीत हो जाएगी और वो लैसनर को पिन भी करने गए। इसी बीच सैथ रॉलिंस ने आकर Money in the Bank ब्रीफकेस द्वारा सीना पर हमला किया। इसी कारण मैच का अंत DQ द्वारा हुआ और ब्रॉक चैंपियन बने रहे। रॉलिंस ने लैसनर पर स्टॉम्प लगाया और कॉन्ट्रैक्ट कैश-इन करने का निर्णय लिया।

अनाउंसर ने कैश-इन का ऐलान किया और सैथ रिंग लगे। हालांकि, आधिकारिक तौर पर बेल बजने से पहले ही जॉन ने रॉलिंस पर हमला किया। सैथ वहां से भाग गए और फिर ब्रॉक ने सीना पर F5 लगाकर शो का एंड किया। 9 साल पहले हुए इस मैच का अंत काफी विवादित रहा था। अच्छी बात यह रही कि सैथ का कैश-इन ऑफिशियल नहीं हुआ था।

