WWE SummerSlam में हुए बड़े चैंपियनशिप मैच में किया गया था चौंकाने वाला बदलाव, रिपोर्ट में सामने आई अहम जानकारी

Big Change In Intercontinental Championship Match At SummerSlam: ब्रॉन ब्रेकर (Bron Breakker) ने हाल ही में संपन्न हुए समरस्लैम (SummerSlam) में अपने WWE करियर में पहली बार आईसी चैंपियनशिप जीतने का कारनामा किया। वो इस इवेंट में सैमी ज़ेन को हराकर नए आईसी चैंपियन बनें। इस टाइटल मुकाबले में चौंकाने वाला बदलाव किया गया था और रिपोर्ट्स में इससे जुड़ी अहम जानकारी सामने आ रही है।

ब्रॉन ब्रेकर मैच शुरू होने के तुरंत बाद ही सैमी ज़ेन को स्पीयर देने के चक्कर में टर्नबकल से टकरा गए। इसके बाद यह मुकाबला काफी तेजी से आगे बढ़ा और ब्रॉन ने मैच के अंतिम पलों में सैमी ज़ेन को स्पीयर लगाकर उन्हें पिन करते हुए उनके टाइटल रन का अंत कर दिया। बता दें, यह SummerSlam 2024 का सबसे छोटा मैच था और इसकी अवधि 5 मिनट 40 सेकेंड्स थी। Fightful Select ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि जैसा कि प्लान किया गया था, उससे यह मैच काफी छोटा था।

बैकस्टेज से जुड़ी शुरूआती अपडेट में 12 मिनट लंबा आईसी चैंपियनशिप मैच होने की बात सामने आई थी। हालांकि, अब पता चला है कि इस मुकाबले की समय-सीमा 10 मिनट रखी गई थी लेकिन मैच लगभग 6 मिनट में ही समाप्त कर दिया गया। सूत्रों से भी इस मुकाबले को छोटा करने के कारण का पता नहीं चल पाया है।

अगर WWE SummerSlam 2024 में हुए बाकी मैचों की बात की जाए तो रिया रिप्ली vs लिव मॉर्गन 15 मिनट 55 सेकेंड लंबा था। वहीं, एलए नाइट vs लोगन पॉल 12 मिनट लंबा जबकि नाया जैक्स vs बेली मैच साढ़े 12 मिनट तक जारी रहा था। इसके अलावा ड्रू मैकइंटायर vs सीएम पंक मैच की समय-सीमा 17 मिनट जबकि गुंथर vs डेमियन प्रीस्ट 16 मिनट 40 सेकेंड लंबा था। कोडी रोड्स vs सोलो सिकोआ शो में हुआ सबसे बड़ा मैच था जो कि 29 मिनट 10 सेकेंड तक चला था।

Trending

WWE दिग्गज ट्रिपल एच ने नए आईसी चैंपियन को बधाई दी

ब्रॉन ब्रेकर के WWE आईसी चैंपियन बनने के बाद अब उन्हें ट्रिपल एच ने बधाई दी है। ट्रिपल एच ने X पर ब्रॉन से बैकस्टेज मुलाकात की वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा,

"वो अनप्रेडिक्टेबल हैं, एक बात तो पक्की है कि वो डॉमिनेट करने के लिए पैदा हुए थे। नए आईसी चैंपियन को बधाई।"

Expand Tweet

× Feedback Why did you not like this content? Clickbait / Misleading

Factually Incorrect

Hateful or Abusive

Baseless Opinion

Too Many Ads

Other Cancel Submit Was this article helpful? Thank You for feedback