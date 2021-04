WWE से निकाले गए 10 सुपरस्टार्स को AEW दिग्गज ने दिया न्यौता, ट्विटर पर दिया बहुत बड़ा बयान

हाल ही में WWE ने दस सुपरस्टार्स को रिलीज कर दिया था और इससे WWE यूूनिवर्स पूरी तरह चौंक गया है। कई WWE सुपरस्टार्स और दिग्गजों ने कंपनी के इस निर्णय को गलत बताया। AEW सुपरस्टार्स क्रिस जैरिको(Chris Jericho) ने अब ओपन इनविटेशन रिलीज किए गए सुपरस्टार्स को दिया है। रिलीज किए गए सुपरस्टार्स में टकर(Tucker) भी शामिल थे और उनके ट्विटर पर किए गए कमेंट पर ही जैरिको ने ये इनविटेशन दिया है।

यह भी पढ़ें: WWE चैंपियन ने अपने परिवार पर लगाए आरोप, रोमन रेंस के बड़े मैच को लेकर खुलासा, जॉन सीना का चौंकाने वाला बयान

पूर्व WWE सुपरस्टार क्रिस जैरिको ने दिया बड़ा बयान

पिछले साल ओटिस और टकर की जोड़ी को WWE ने अलग कर दिया गया था और इसके बाद इस सुपरस्टार का प्रयोग ज्यादा नहीं किया गया था। हाल ही में टकर ने ट्विटर पर एक फोटो शेयर की और इसमें Can’t wait to tell this story कैप्शन दिया था। जैरिको की नजर इस ट्वीट पर पड़ गई और उन्होंने साफतौर पर टकर को अपने पॉडकास्ट में आने का न्यौता दे दिया।

यह भी पढ़ें:"WWE में शानदार करियर के लिए विंस मैकमैहन, स्टैफनी मैकमैहन और ट्रिपल एच की हमेशा के लिए आभारी रहूंगी"

अपने पॉडकास्ट में क्रिस जैरिको वैसे कई WWE सुपरस्टार्स को बुला चुके हैं। WWE से रिलीज किए गए कई सुपरस्टार्स को भी वो अपने पॉडकास्ट में बुला चुके हेैं। क्रिस जैरिको इस समय AEW के सबसे बड़े सुपरस्टार हैं और वो WWE को लेकर हमेशा कुछ ना कुछ कमेंट देते रहते हैं।

यह भी पढ़ें: द ग्रेट खली ने WWE WrestleMania 37 में रोमन रेंस की जबरदस्त जीत के बाद उन्हें खास अंदाज में दी बधाई

टकर को जब से रिलीज किया गया है वो सोशल मीडिया पर लगातार एक्टिव है और पुरानी यादें शेयर कर रहे हैं। ट्विटर पर 1 मिनट 45 सेकेंड का उन्होंने वीडियो भी डाला और इसमें दिल छू देने वाला संदेश सभी को दिया है। क्रिस जैरिको के पॉडकास्ट में अब जल्द ही टकर नजर आ सकते हैं। क्रिस जैरिको ने सभी को ये इनविटेशन दिया है। सबसे बड़ी बात है कि ये एक तरह से AEW में भी आने का सभी को न्यौता दिया है। रिलीज किए गए 10 सुपरस्टार्स जुलाई तक किसी कंपनी में नहीं जा सकते हैं। शायद इसके बाद रिलीज किए गए कई सुपरस्टार्स AEW में नजर आ सकते हैं।

WWE और रेसलिंग से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ-साथ अपडेट्स, लाइव रिजल्ट्स को हमारे Facebook page पर पाएं।