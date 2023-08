AEW All In में CM Punk ने खून से लथपथ होने के बावजूद मचाया बवाल, पूर्व WWE Superstar को चैंपियनशिप मैच में किया धराशाई

CM Punk vs Samoa Joe: AEW ऑल इन (All In) इवेंट काफी धमाकेदार साबित हुआ। इस शो में WWE दिग्गज सीएम पंक (CM Punk) ने बवाल मचाते हुए एक बड़ी जीत अपने नाम की। उनका सामना रियल वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच में समोआ जो (Samoa Joe) से देखने को मिला था।

सीएम पंक और समोआ जो के बीच काफी समय से दुश्मनी देखने को मिल रही थी और आखिर दोनों आमने-सामने आए। All In के मुख्य मैच कार्ड की शुरुआत ही दोनों दिग्गजों के रियल वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच से हुई। उनके बीच मुकाबला काफी बेहतरीन साबित हुआ और कई अच्छे मूव्स का इस्तेमाल देखने को मिला।

पूर्व WWE स्टार समोआ ने मैच में जबरदस्त तरीके से डॉमिनेशन दिखाया और एक मौके पर जो ने सीएम पंक को अनाउंसर्स टेबल पर धक्का दिया। इसी कारण पंक बुरी तरह लहूलुहान भी हो गए। समोअन सबमिशन मशीन का दबदबा जारी रहा और बीच में कई बार पंक ने वापसी करने की असफल कोशिश की।

खून से लथपथ सीएम पंक ने इसी बीच समोआ जो को शोल्डर अटैक द्वारा धराशाई किया और फिर जॉन सीना की तरह विरोधी को पटकते हुए उन्हें ट्रिब्यूट दिया। उन्होंने जो पर लेग ड्रॉप लगाया। मैच जारी रहा और पंक ने स्वर्गीय रेसलिंग दिग्गज टैरी फंक का सबमिशन लगाकर उन्हें भी ट्रिब्यूट दिया।

इस धमाकेदार मैच के अंतिम मोमेंट्स में पंक ने समोआ जो पर पेप्सी प्लंज मूव लगाया और पिन करके जीत दर्ज की। इसी के साथ दिग्गज ने अपने टाइटल को रिटेन रखा। पंक ने अपनी जीत को हजारों फैंस के सामने जबरदस्त अंदाज में सेलिब्रेट किया। यहां से संभावित तौर पर समोआ जो के खिलाफ उनकी स्टोरीलाइन का अंत हो गया है।

Expand Tweet

AEW All In में CM Punk की बैकस्टेज हुई लड़ाई

कुछ महीनों पहले सीएम पंक और जैक पैरी की बैकस्टेज सैगमेंट के लिए शूट के दौरान असली ग्लास का इस्तेमाल करने को लेकर बहस हुई थी। All In में प्री-शो के दौरना जैक पैरी और हुक के बीच मैच हुआ। यहां कार पर एक बेहतरीन स्पॉट देखने को मिला और इसके चलते ग्लास टूट गया। जैक ने यहां कैमरा में देखकर पंक पर निशाना साधा और उनका मजाक बनाया। बैकस्टेज इसी वजह से पंक के साथ उनकी बहस हुई और फिर दोनों ब्रॉल का हिस्सा बन गए। AEW के मालिक टोनी खान ने इसपर बात करने से इंकार कर दिया है।