"इसकी तुलना नहीं की जा सकती"- WWE के मौजूदा चैंपियन ने Roman Reigns के ऐतिहासिक चैंपियनशिप रन की तारीफ करते हुए दिया बड़ा बयान

Seth Rollins & Roman Reigns: WWE मनी इन द बैंक (Money in the Bank 2023) में सैथ रॉलिंस (Seth Rollins) ने अपनी वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप को फिन बैलर (Finn Balor) के खिलाफ डिफेंड करके फैंस को खुश किया। वो लगातार टाइटल को दांव पर लगाकर उसे खास बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हाल ही में सैथ ने इसी विषय पर बड़ा बयान दिया और रोमन रेंस (Roman Reigns) की प्रशंसा की।

सैथ रॉलिंस ने Money in the Bank 2023 के बाद हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी बात कही। उन्होंने बताया कि वो लगातार वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप को डिफेंड करके उसका कद बढ़ा रहे हैं। साथ ही उन्होंने रोमन रेंस के चैंपियनशिप रन की तारीफ की और बताया कि दोनों के बीच तुलना नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा,

"मेरे कहने का मतलब है कि जब भी हम वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप को डिफेंड करने के लिए रिंग में जाते हैं, हम इसका कद बढ़ाते हैं। हमें पहले दिन से पता था कि यह हमारा लक्ष्य है। आपने यह चीज़ तो देखी है कि रोमन रेंस ने यूनिवर्सल टाइटल के लिए क्या किया है। यह रन काफी खास रहा है और इसकी किसी से तुलना नहीं की जा सकती।"

आप नीचे प्रेस कॉन्फ्रेंस की वीडियो देख सकते हैं:

Seth Rollins ने Finn Balor को WWE Money in the Bank 2023 में हराया

सैथ रॉलिंस और फिन बैलर के बीच एक बेहतरीन स्टोरीलाइन देखने को मिली थी। Money in the Bank 2023 के दौरान दोनों का मैच रेसलिंग के हिसाब से शानदार साबित हुआ। Money in the Bank विजेता डेमियन प्रीस्ट ने रिंगसाइड पर एंट्री की। अंत में उनकी वजह से फिन बैलर का ध्यान भटक गया।

बैलर अपना फिनिशर सही तरह से नहीं लगा पाए। सैथ रॉलिंस ने इस चीज़ का फायदा उठाया और उनपर स्टॉम्प लगाकर पिन करते हुए जीत दर्ज की। सैथ अपने टाइटल को रिटेन रखने में सफल रहे। मैच के बाद फिन बैलर और डेमियन प्रीस्ट के बीच बहस देखने को मिली। लग रहा है कि जल्द ही जजमेंट डे के दोनों सदस्यों के बीच दुश्मनी देखने को मिलेगी।

