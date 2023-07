WWE Money in the Bank में चौंकाने वाली वापसी के बाद Drew Mcintyre को लेकर बड़ा अपडेट, रिपोर्ट्स में हुआ अहम खुलासा 

Drew Mcintyre: WWE सुपरस्टार ड्रू मैकइंटायर (Drew Mcintyre) ने हाल ही में संपन्न हुए मनी इन द बैंक (Money in the Bank) इवेंट में चौंकाने वाली वापसी की थी। ड्रू मैकइंटायर की WWE टीवी पर वापसी के बाद अब उनके कंपनी में स्टेट्स को लेकर अपडेट सामने आ रहा है। ड्रू मैकइंटायर रेसलमेनिया (WrestleMania) 39 में ट्रिपल थ्रेट मैच में गुंथर (Gunther) और शेमस (Sheamus) का सामना करने के बाद ब्रेक पर चले गए थे।

फैंस को उम्मीद थी कि ड्रू मैकइंटायर लंदन के O2 एरीना में हुए Money in the Bank इवेंट में जरूर वापसी करेंगे और उन्होंने फैंस को बिल्कुल निराश नहीं किया। बता दें, ड्रू मैकइंटायर ने इस इवेंट में हुए गुंथर vs मैट रिडल के आईसी चैंपियनशिप मैच के बाद एरीना में एंट्री करते हुए गुंथर का सामना किया था। अब PWInsider ने ड्रू मैकइंटायर के कंपनी में स्टेट्स को लेकर अहम अपडेट दिया है। इस रिपोर्ट में बताया गया-

" जैसा कि हम हफ्तों से रिपोर्ट कर रहे हैं, WWE ड्रू मैकइंटायर की Money in the Bank के जरिए वापसी चाहती थी। सूत्रों की माने तो ड्रू मैकइंटायर WWE में वापसी के बाद स्ट्रॉन्ग स्टोरीलाइन चाहते थे, इसलिए उन्होंने इस चीज़ में बाधा डाल दी थी। पिछले कुछ दिनों में दोनों पक्षों के सहमति पर पहुंचने के बाद WWE जो चाहती थी, वो उन्हें मिल गया और मैकइंटायर की गुंथर के साथ स्टोरीलाइन आगे बढ़ाई जाएगी। ड्रू मैकइंटायर की इस हफ्ते Raw में वापसी देखने को मिल सकती है।"

इस रिपोर्ट में आगे बताया गया-

"हमें बताया गया कि WWE और ड्रू मैकइंटायर के बीच कॉन्ट्रैक्ट की स्थिति पहले जैसी है और दोनों पक्ष अभी तक किसी नई डील या कॉन्ट्रैक्ट को आगे बढ़ाने को लेकर सहमत नहीं हो पाए हैं, मैकइंटायर का मौजूदा कॉन्ट्रैक्ट साल 2024 की शुरूआत में खत्म हो जाएगा। काफी समय बचा होने की वजह से नई डील को लेकर अभी बातचीत शुरू नहीं हो पाई है।"

Triple H WWE में Drew Mcintyre को बनाए रखना चाहते हैं

Money in the Bank 2023 के बाद हुए प्रेस कान्फ्रेंस में ट्रिपल एच ने ड्रू मैकइंटायर की वापसी के बारे में बात की थी। इस दौरान उन्होंने कहा-

"अगर ड्रू को समस्या थी, इस बारे में मुझे अभी पता चल रहा है। वो इंजरी की वजह से ब्रेक पर थे और चीज़ों को ठीक कर रहे थे। जब वो ब्रेक पर थे तो कुछ और चीज़ों को ठीक करना चाहते थे, तो हमने कर दिया और वो यहां हैं। वो शानदार परफॉर्मर हैं और मौजूदा समय के हाइलाइट सुपरस्टार्स में से एक हैं। उन्हें वापसी करते हुए देखकर अच्छा लगा और उम्मीद है कि वो अपना पूरा करियर यही बिताएंगे।"

