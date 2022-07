WWE Superstar ने Roman Reigns और Brock Lesnar के SummerSlam मैच को लेकर दिया बड़ा बयान, अपने देश में चैंपियन बनने की जताई इच्छा

Roman Reigns and Brock Lesnar: WWE समरस्लैम (SummerSlam) 2022 में रोमन रेंस (Roman Reigns) का सामना ब्रॉक लैसनर (Brock Lesnar) से होना है। यह मैच WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए होगा। इस मैच को लेकर फैंस काफी ज्यादा उत्साहित हैं। इसी कड़ी में अब पूर्व WWE चैंपियन ड्रू मैकइंटायर (Drew Mcintyre) ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि वो इस मैच के विजेता के खिलाफ रिंग में आने के लिए तैयार हैं।

इस हफ्ते SmackDown के दौरान ड्रू मैकइंटायर ने आयरिश डॉनीब्रुक मैच में शेमस को हराया था। इस मैच की शर्त के अनुसार, अब वो अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए Clash at the Caslte में मैच लड़ेंगे। Clash at the Castle इवेंट का आयोजन यूके में होगा। SummerSlam 1992 के बाद यह पहला मौका होगा, जब UK में WWE के किसी स्टेडियम शो का आयोजन हो रहा है।

WWE SummerSlam में रोमन रेंस और ब्रॉक लैसनर के मैच को लेकर ड्रू मैकइंटायर ने दिया बड़ा बयान

Sony Sports Network में बात करते हुए ड्रू मैकइंटायर ने कहा कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि SummerSlam का मेन इवेंट कौन जीतेगा। इसके अलावा उन्होंने थ्योरी को लेकर भी बात की। वहीं, उन्होंने आगे कहा कि UK में प्रीमियम इवेंट के दौरान वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतना शानदार रहेगा। इंटरव्यू में उन्होंने कहा,

"मैं वास्तव में चाहता हूं कि ऐसा हो। मैंने इसके लिए बहुत मेहनत की है और यह होने जा रहा है। SummerSlam के मेन इवेंट में जो भी चैंपियन के रूप में आएगा, चाहे वह रोमन रेंस हो, या ब्रॉक लैसनर, या थ्योरी भी (उनके पास मनी इन द बैंक ब्रीफकेस है)। मैं Clash at the Castle में उस टाइटल के लिए आ रहा हूं। मेरे लिए अपने देश में इस टाइटल को जीतना एक सपने के जैसा होगा।"

फिलहाल यह देखना दिलचस्प रहेगा कि WWE किस तरह से इस मुकाबले को बुक करता है। अभी फैंस ड्रू मैकइंटायर को मेन इवेंट स्टोरीलाइन में वापस देखकर खुश हैं।

