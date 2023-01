"फैंस की मांग के बाद उन्हें बड़ा शो मिला" - WWE द्वारा Money in the Bank को लेकर बड़े ऐलान के बाद पूर्व वर्ल्ड चैंपियन ने दी प्रतिक्रिया

Money in the Bank: WWE ने हाल ही में मनी इन द बैंक (Money in the Bank) इवेंट को लेकर ऐतिहासिक ऐलान किया। बता दें, Money in the Bank 2023 का आयोजन पहली बार लंदन, इंग्लैंड में कराया जाएगा। यह दो दशकों में पहला ऐसा मौका है जब लंदन में WWE के किसी प्रीमियम लाइव इवेंट का आयोजन किया जाएगा। इस बड़े ऐलान के बाद अब पूर्व WWE चैंपियन ड्रू मैकइंटायर (Drew Mcintyre) ने बड़ी प्रतिक्रिया दी है।

Drew McIntyre @DMcIntyreWWE



The fans in the UK deserved another show.



The fans in the UK get another show.



उन्होंने हाल ही में Money in The Bank 2023 के यूके में होने का ऐलान किए जाने के बाद ट्वीट करते हुए लिखा-

"यूके में फैंस ने एक और शो की मांग की। यूके में फैंस एक और शो डिजर्व करते थे। यूके में फैंस को एक और शो मिला। अब समय आ चुका है। यह Money in the Bank है।"

ड्रू मैकइंटायर के इस ट्वीट के जरिए यह अंदाजा लगा पाना मुश्किल नहीं है कि वो यूके में Money in the Bank प्रीमियम लाइव इवेंट होने के ऐलान से काफी खुश हैं। बता दें, यूके में हुआ आखिरी WWE प्रीमियम लाइव इवेंट Clash at the Castle था जिसका आयोजन सितंबर 2022 में किया गया था। ड्रू मैकइंटायर ने इस इवेंट में अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप मैच में रोमन रेंस का सामना किया था और मैकइंटायर इस मैच में रोमन को हरा नहीं पाए थे। संभव है कि WWE इस साल यूके में होने जा रहे Money in the Bank इवेंट में ड्रू मैकइंटायर को होमटाउन क्राउड के सामने आखिरकार वर्ल्ड चैंपियन बनने का मौका दे सकती है।

WWE SmackDown में इस हफ्ते ड्रू मैकइंटायर के सामने होगा बहुत बड़ा मौका

WWE SmackDown में इस हफ्ते ड्रू मैकइंटायर के पास लंबे समय बाद चैंपियन बनने का शानदार मौका होगा। बता दें, ड्रू मैकइंटायर इस हफ्ते SmackDown में शेमस के साथ मिलकर अनडिस्प्यूटेड WWE टैग टीम चैंपियनशिप मैच में मौजूदा चैंपियन द उसोज़ का सामना करते हुए दिखाई देंगे। यह देखना रोचक होगा कि ड्रू मैकइंटायर & शेमस की जोड़ी इस मैच में द उसोज़ को हराकर उनकी बादशाहत खत्म कर पाती है या नहीं।

