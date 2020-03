WWE के सबसे बड़े शो से दिग्गज ऐज को हटाया गया

9 मार्च को होने वाले रॉ के एपिसोड के लिए दिग्गज ऐज को एडवर्टाइज किया गया है। वाशिंगटन डीसी में इस बार ये एपिसोड होगा। यहां वो अपना मेडिकल अपडेट देने आएंगे। रॉयल रंबल के बाद हुई रॉ में रैंडी ऑर्टन ने उनके ऊपर जानलेवा अटैक कर दिया था। इसके बाद वो नजर नहीं आए।

एक बुरी खबर ये आ रही है कि अब ऐज इस रॉ के एपिसोड में नहीं आएंगे। एरीना में जो एडवर्टाइजमेंट किया गया है उसमें से ऐज का नाम हटा दिया गया है। अब नए मैचों को यहां पर लगा दिया गया है। मैकइंटायर VS रैैंडी ऑर्टन, स्ट्रीट प्रॉफिट्स VS सैथ रॉलिंस, बडी मर्फी और बैकी लिंच, शार्लेट फ्लेयर VS कबुकी वॉरियर्स का मैच यहां प्रमोट किया जा रहा है।

हालांकि सभी को पता रहता है कि WWE में कभी भी कुछ भी बदल जाता है। ऐसा कई बार हुआ है कि अंतिम समय में मैचों का बदलाव हुआ है। अब ये बात साफ-साफ नजर आ रही है कि ऐज इस शो में नहीं आएंगे।

इस हफ्ते रॉ के एपिसोड में ऐज की पत्नी बेथ फीनिक्स उनका मेडिकल अपडेट देने आई थी। लेकिन इस बीच में रैंडी ऑर्टन ने एंट्री कर ली। और बेथ फीनिक्स को आरकेओ मार दिया। ऐज पर जब से हमला हुआ है तब से वो नजर नहीं आए है। रेसलमेनिया 36 में ऐज और रैंडी ऑर्टन का मुकाबला होने की पूरी उम्मीदें है। फैंस को अब ये स्टोरी काफी पसंद आ रही है। क्योंकि ऐज ने बेथ फीनिक्स को भी आरकेओ मार दिया है। ऐज अब कब वापसी करेंगे इस बारे में कुछ पता नहीं है। फैंस उन्हें रिंग में देखना चाहते हैं।

