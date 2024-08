11 बार के पूर्व वर्ल्ड चैंपियन का WWE में आखिरी मैच, एक साल पहले कंपनी को कहा था अलविदा; जानें किसे दी थी यादगार मुकाबले में शिकस्त  

Edge WWE Last On This Day: पूर्व वर्ल्ड ऐज (Edge) ने एक साल पहले स्मैकडाउन (SmackDown) में WWE करियर का अपना आखिरी मुकाबला लड़ा था। 18 अगस्त को हुए SmackDown के एपिसोड में ऐज का सामना शेमस से हुआ था और इस मुकाबले में जीत के साथ उन्होंने कंपनी को अलविदा कहा था।

2011 में चोट के चलते रिटायरमेंट लेने वाले ऐज ने 2020 में हुए Royal Rumble के दौरान रिंग में वापसी की थी। वह 2023 में ड्राफ्ट के जरिए SmackDown का हिस्सा बन गए। एक साल पहले उन्होंने अपने कॉन्ट्रैक्ट का आखिरी मुकाबला लड़ा था। टोरंटो में हुए इस मैच के दौरान शेमस ने ऐज को हराने की कोशिश की पर वह नाकाम रहे। इससे उलट WWE हॉल ऑफ फेमर ने केल्टिक वॉरियर को हराकर एक यादगार जीत हासिल की थी। 30 सितंबर 2023 को उनका WWE के साथ कॉन्ट्रैक्ट समाप्त हो गया था और उन्होंने इसके बाद दूसरी कंपनी का रुख किया था।

इसके अगले ही दिन वह All Elite Wrestling का हिस्सा बन गए थे। ऐज आज भी वहां पर काम करते हैं। वह AEW में TNT चैंपियन रह चुके हैं। इस समय वह एक चोट के चलते रिंग से दूर हैं। मई 2024 में AEW Double or Nothing पीपीवी में बुरी तरह चोटिल हो गए थे और अभी तक उनकी वापसी नहीं हुई है। इस चोट की वजह से उन्हें अपना टाइटल भी छोड़ना पड़ा था।

WWE में कई चैंपियनशिप जीत चुके हैं ऐज

ऐज ने WWE के साथ 1996 से 2023 तक काम किया। इस दौरान उन्होंने कई चैंपियनशिप को अपने नाम किया। वह 4 बार WWE चैंपियन, 7 बार वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन, 5 बार इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन तथा एक बार यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन बनने में कामयाब हुए।

इसके साथ ही ऐज ने अलग-अलग टैग टीम पार्टनर के साथ मिलकर 12 बार वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप जीती है। पूर्व सुपरस्टार ने 2 बार WWE टैग टीम चैंपियनशिप अपने नाम की हुई है। ऐज 2001 में King of the Ring विजेता बने थे। इसके अलावा Royal Rumble और Money in the Bank मैच भी जीत चुके हैं। 2012 में उन्हें हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था।

