WWE Elimination Chamber 2020 के लिए एक बहुत बड़े चैंपियनशिप मैच का हुआ ऐलान

सुपर शोडाउन खत्म हो गया है। और अब एलिमिनेशन चैंबर की जंग शुरू हो गई है। 8 मार्च को इस पीपीवी का आयोजन होगा। रेसलमेनिया से पहले ये अंतिम पीपीवी कंपनी का होगा। इसके लिए कई बड़े मैचों का एलान कर दिया गया है। अब इसके मैच कार्ड में एक और बड़ा चैंपियनशिप मैच जुड़ गया है। मिज और मॉरिसन एलिमिनेशन चैंबर में अपनी चैंपियनशिप को न्यू डे, हैवी मशीनरी, लूचा हाउस पार्टी, रॉबर्ट रूड-डॉल्फ जिगलर और द उसोज के खिलाफ डिफेंड करेंगे।

सुपर शोडाउन में मिज और मॉरिसन ने न्यू डे को हराकर ये चैंपियनशिप अपने नाम की थी। स्मैकडाउन में आकरद मिज औऱ जॉन मॉरिसन ने कहा कि उन्होंने सभी को गलत साबित किया और इस चैंपियनशिप को अपने नाम किया। दोनों इसके बाद जश्न मनाने लगे। इसके बाद अनाउंसर्स ने इस बात का ऐलान किया कि एलिमिनेशन चैंबर में ये दोनों अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड करेंगे। हालांकि इसके बाद मिज और मॉरिसन इस फैसले से बिल्कुल भी खुश नजर नहीं आए। इसके बाद द उसोज के साथ मिज और मॉरिसन का टैग टीम मुकाबला देखने को मिला। मिज और मॉरिसन को इस मैच में हार मिली।

इस पीपीवी में असुका vs शायना बैजलर vs लिव मॉर्गन vs रूबी रायट vs साराह लोगन vs नटालिया के बीच रेसलमेनिया 36 में विमेंस चैंपियनशिप मैच के लिए नंबर 1 कंटेंडर एलिमिनेशन चैंबर मुकाबला होगा। इसके अलावा ब्रॉन स्ट्रोमैन भी अपनी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप को 3 ऑन 1 हैंडीकैप मैच में डिफेंड करेंगे। चैंबर में टैग टीम चैंपियनशिप के लिए ये मुकाबला अब शानदार होगा। चैंपियनशिप जीतने के बाद पहली बार मिज औऱ मॉरिसन इसे डिफेंंड करेंगे। फैंस इस मैच का बेसब्री से इंतजार अब कर रहे हैं।

