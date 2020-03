गंभीर चोट के कारण Elimination Chamber 2020 से बाहर हुआ मौजूदा चैंपियन?

ऑन पेपर देखा जाए तो इस बार एलिमिनेशन चैंबर पीपीवी कुछ खास नहीं होने वाला है क्योंकि सिर्फ छह मैचों का ऐलान इसके लिए किया गया है। कई बड़े सुपरस्टार्स इस पीपीवी में नजर नहीं आएँगे। अब एक बुरी खबर ये आ रही है कि असुका को चोट लग गई है। और वो इस पीपीवी में हिस्सा नहीं ले सकती हैं। Fightful's Sean के द्वारा ये बात पता चली है। असुका की कलाई में चोट लग गई है। असुका और कायरी सेन इस समय विमेंस टैग टीम चैंपियन हैं।

हालांकि अभी तक इस बात का पता नहीं चल पाया है कि उन्हें चोट कैसे लगी है। असुका के केस को लेकर WWE की तरफ से भी कोई बयान अभी तक नहीं आया है। शायद कंपनी इस चीज का इंतजार कर रही है कि एलिमिनेशन चैंबर तक असुका सही हो जाए। अगर असुका इस मैच में हिस्सा नहीं लेती हैं तो फिर उनकी जगह कायरी सेन लेंगी। वो स्टैंडबॉय के तौर पर काम करेंगी।

एलिमिनेशन चैंबर पीपीवी का अभी तक का मैच कार्ड

1- असुका vs शायना बैजलर vs लिव मॉर्गन vs रूबी रायट vs साराह लोगन vs नटालिया (रेसलमेनिया 36 में विमेंस चैंपियनशिप मैच के लिए नंबर 1 कंटेंडर एलिमिनेशन चैंबर मुकाबला)

2- द मिज और जॉन मॉरिसन vs द न्यू डे (बिग ई और कोफी किंगस्टन) vs द उसोज (जिमी और जे) vs लूचा हाउस पार्टी (लिंस डाराडो और ग्रैन मेटालिक) vs हैवी मशीनरी (टकर और ओटिस) vs डॉल्फ जिगलर और रॉबर्ट रूड (स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियनशिप के लिए एलिमिनेशन चैंबर मैच)

3- ब्रॉन स्ट्रोमैन vs शिंस्के नाकामुरा, सिजेरो और सैमी जेन (आईसी चैंपियनशिप के लिए 3 ऑन 1 हैंडीकैप मैच)

4- एजे स्टाइल्स vs एलिस्टर ब्लैक

5- सैथ रॉलिंस, बडी मर्फी vs स्ट्रीट प्रॉफिट्स (रॉ टैग टीम चैंपियनशिप मैच)

6-एंड्राडे Vs हम्बर्टो कारिलो (यूएस चैंपियनशिप मैच)

