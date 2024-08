WWE के 5 मौजूदा चैंपियन जिनकी बादशाहत का अंत 2024 के खत्म होने से पहले देखने को मिल सकता है

Current Champion Whose Reign Can End Before 2024: WWE में लगातार टाइटल चेंज देखने को मिलते हैं। 2024 में कई नए चैंपियन देखने को मिले हैं और अभी साल के खत्म होने में कुछ महीने बाकी हैं। इसी वजह से कुछ बड़े सुपरस्टार्स आने वाले समय में चैंपियन बन सकते हैं। 2024 के अंत से पहले कुछ टाइटल चेंज होना लगभग तय लग रहा है। इस आर्टिकल में हम 5 मौजूदा चैंपियन के बारे में बात करेंगे, जिनकी बादशाहत का अंत साल 2024 के खत्म होने से पहले देखने को मिल सकता है।

5- WWE विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप Rhea Ripley के खिलाफ गंवा सकती हैं Liv Morgan

लिव मॉर्गन के पास विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप है और उनका मौजूदा रन काफी ज्यादा मनोरंजक रहा है। हालांकि, इस साल के अंत से पहले वो टाइटल गंवा सकती हैं। उनकी रिया रिप्ली के साथ अभी दुश्मनी चल रही है। SummerSlam 2024 प्रीमियम लाइव इवेंट में लिव को डॉमिनिक मिस्टीरियो की मदद से रिया रिप्ली पर जीत मिल गई लेकिन आगे ऐसा शायद नहीं होगा। रिप्ली भविष्य में पूरी तरह से तैयार रहेंगी और यह चीज़ लिव के लिए दिक्कतें पैदा कर सकती है।

Bash in Berlin के बाद भी लिव और रिया की दुश्मनी जारी रह सकती है। उनके बीच फिर से विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए मैच हो सकता है। यहां रिया जीत हासिल करते हुए अपनी दुश्मन की बादशाहत का अंत कर सकती हैं और आखिर चैंपियन बन सकती हैं। यह जरूर 2024 के अंत से पहले ही होगा। फैंस यह देखना जरूर पसंद करेंगे।

4&3- एल्बा फायर और आईला डौन WWE विमेंस टैग टीम चैंपियनशिप हार सकती हैं

एल्बा फायर और आईला डौन ने WWE विमेंस टैग टीम चैंपियनशिप को Clash at the Castle 2024 में जीता था और इसके बाद से यह टाइटल उनके पास है। दोनों का रन काफी अच्छा रहा है और पिछले कुछ हफ्तों में कई बार वो टाइटल को दांव पर लगती हुई नज़र आई हैं। बियांका ब्लेयर और जेड कार्गिल के साथ उनकी दुश्मनी चल रही है। Bash in Berlin में उनके बीच चैंपियनशिप के लिए मैच देखने को मिलेगा।

इस मैच द्वारा आईला डौन और एल्बा फायर की बादशाहत का अंत हो सकता है। अगर किसी तरह से यहां पर वो टाइटल रिटेन रखने में सफल होती हैं, तो भी अभी 2024 के अंत में चार महीने बाकी हैं। अनहोली यूनियन का चार और महीनों तक चैंपियन रहना मुश्किल है। बियांका-जेड या किसी अन्य टीम द्वारा उन्हें आगे हार मिल सकती है। इसी वजह से उनका हारना लगभग तय लग रहा है।

2&1- Finn Balor और JD McDonagh का WWE वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप हार सकते हैं

फिन बैलर और जेडी मैकडॉना के पास WWE वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप है। उनका रन बतौर चैंपियन उतना अच्छा नहीं रहा है क्योंकि वो चैंपियनशिप से ज्यादा रिया रिप्ली और डेमियन प्रीस्ट के खिलाफ चल रही स्टोरीलाइन पर ध्यान दे रहे हैं। फिन और जेडी को कुछ हफ्तों पहले सैमी ज़ेन और जे उसो ने नॉन-टाइटल टैग टीम मैच में हराया था। इसी बीच लगा था कि जे और सैमी उनके अगले चैलेंजर होंगे लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ।

जे उसो ने सैमी ज़ेन को कहा भी था कि वो दोनों मिलकर वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करेंगे। सैमी ज़ेन इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप रीमैच हारने के बाद से नज़र नहीं आए हैं और वो इस समय स्टेम सैल थेरेपी ले रहे हैं। इसी वजह से वो एक्शन से दूर हैं। कुछ हफ्तों बाद वापसी पर सैमी का जे के साथ रीयूनियन हो सकता है। यह शानदार जोड़ी साथ मिलकर फिन और जेडी की बादशाहत का अंत कर सकती है और वो नए वर्ल्ड टैग टीम चैंपियन बन सकते हैं।

